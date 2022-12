¿Qué debo hacer si no puedo pagar mi alquiler?

España es un país cada vez más de inquilinos, dado que comprar una vivienda en propiedad es impensable para muchos ciudadanos. Sin embargo, vivir de alquiler no presenta un escenario mucho mejor, sino que simplemente es la opción más accesible, pese a que los alquileres se enfrentan a una espiral alcista que no encuentra techo. Por tanto, no es de extrañar que los españoles tengan que destinar más del 30% de sus ingresos para hacer frente a la renta mensual de alquileres prohibitivos, algo que resulta misión casi imposible para muchas familias.

Ante esta problemática y una vida cada vez más cara, algunos arrendatarios se han visto con el agua al cuello, lo que les ha impedido abonar la mensualidad del alquiler. No obstante, antes de verse en esta situación, desde el portal inmobiliario de Fotocasa explican que es necesario anticiparse y comunicárselo cuánto antes al casero para llegar a un acuerdo o incluso que éste realice alguna excepción como una suspensión temporal de la renta o un descuento en la cuantía. Pese a que esta conversación puede llegar a buen puerto, hay otras veces que los propietarios no están dispuestos a perder dinero.

En el momento en el que el pago del alquiler se demore unos días del plazo especificado, los arrendadores podrán comenzar un procedimiento de desalojo por impago, aunque para que este se haga efectivo tendrá que pasar un plazo mínimo de 6 meses.

Si el impago aún no se ha producido

Solicitar ayudas públicas : El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 tiene el objetivo de impulsar el mercado del alquiler, entre otros. Dentro de este programa se encuentran dos acciones a tener en cuenta para las personas que viven de alquiler: el Bono Alquiler Joven que ofrece una ayuda de 250 euros mensuales para menores de 35 años con un renta anual inferior a los 24.000 euros; y el seguro de impago al alquiler pata jóvenes , siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Asimismo, existen ayudar municipales al alquiler dependiendo de la renta que tenga el inquilino en cuestión.

Solicitar una moratoria o prórroga : La primera solución será solicitar una moratoria o aplazamiento del pago, siempre y cuando la cantidad se devuelva en un plazo de tiempo determinado.

Si se debe alguna mensualidad