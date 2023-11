2024: ¿el año del fin de la escalada de las hipotecas?

Tras muchos años "desaparecido", el euríbor volvió a irrumpir en la vida de cientos de miles de familias españolas con hipoteca a comienzos del año pasado. Entonces, el Banco Central Europeo (BCE), para poner freno a la rampante inflación que empezaba a invadir la economía europea, empezó a subir los tipos de interés, lo que provocó un aumento también del euríbor y un progresivo encarecimiento de las cuotas hipotecarias.En octubre, tras haber elevado el precio oficial del dinero hasta el 4,5%, el máximo desde el año 2001, la institución que dirige la francesa Christine Lagarde echó el freno a estas subidas. Con ello, ha abierto una ventana a la esperanza de los hipotecados, que han visto cómo en las últimas semanas el euríbor no sólo ha detenido también su subida sino que incluso se ha relajado hasta el entorno del 4%, llevando a muchos a plantearse la pregunta que casi todo hipotecado en España tiene ahora en la cabeza: ¿cuándo van a empezar a bajar las hipotecas? La respuesta no es ni sencilla ni segura, pero si la inflación no se descontrola, los expertos no descartan que las bajadas puedan empezar a mediados de año.

"Es difícil hacer previsiones de este tipo, porque la evolución del euríbor dependerá de la política del BCE, que a su vez será más o menos agresiva en función de lo que haga la inflación", explica Miquel Riera, responsable de hipotecas de la web financiera HelpMyCash. "Por ahora, las previsiones apuntan a que el BCE mantendrá sus tipos altos durante un tiempo, sin subidas ni bajadas. Es probable, en consecuencia, que el euríbor se estanque o que se modere ligeramente, en línea con lo que ha pasado en las últimas semanas", añade Riera. Esto, sin embargo, no significa que se pudiera producir una bajada inmediata de las hipotecas. Como detalla este experto, "si se tiene en cuenta que el euríbor cotiza por encima del 3,5% desde febrero de 2023, a más del 4% desde junio (4,007%) y que superó el 4,1% en julio (4,149%), septiembre (4,149%) y octubre (4,16%), los hipotecados a tipo variable con revisión semestral podrían ver bajadas en sus cuotas en algún momento del primer trimestre de 2024. En cambio, los hipotecados con revisión anual podrían experimentar estas bajadas en sus cuotas en la segunda mitad de 2024", concluye.

El motivo de que no sea hasta entonces cuando se puedan empezar a ver bajadas es que, como detalla David Fernández, consejero delegado y fundador de Coventia, agencia de suscripción de seguros; aunque el euríbor apunte según su pronóstico a una estabilización en torno al 3,9%-4,3% en los próximos doce meses, las hipotecas variables con revisión anual sólo empezarán a bajar cuando el nivel del indicador sea inferior al que marcaba en el mismo mes año anterior. Y eso, de cotizar en el entorno del 4%, no ocurriría hasta junio, dado que el euríbor fue en el sexto mes de este año del 4,007%.

Bajadas mínimas

En todo caso, tanto Riera como Fernández aclaran que estas bajadas en las cuotas serían "mínimas", punto en el que coinciden con Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, que no tiene ni siquiera tan claro que se puedan ver bajadas en las hipotecas el año que viene. "Hay demasiadas incertidumbres aún en los mercados: la inflación sigue alta, aunque haya bajado; y hay factores que no ayudan a que baje, cómo pueden ser la situación geopolítica (especialmente Ucrania y Gaza), la llegada del invierno y la mayor demanda de energía, las subidas salariales y las medidas de los gobiernos para contrarrestar el efecto de la inflación… es muy difícil saber si estamos cerca del final o no [de la subida del euríbor]". Por ello, Villén dice que aunque efectivamente existe una probabilidad de que seguramente en la segunda mitad de 2024 el euríbor a 12 meses empezará a relajarse algo, "las familias deberían planificar sus economías pensando en que -si tienen una hipoteca variable- es muy posible que no vean bajar sus cuotas hipotecarias durante 2024, o incluso prolongarse hasta 2025".

Para ver reducciones significativas en las cuotas, desde iAhorro hablan directamente de la necesidad de que pasen varios años. "Para ver un euríbor en torno al 2% vamos a tener que esperar por lo menos entre tres y cinco años. Todo depende de cómo vaya la economía en general, pero de momento no esperamos fuertes caídas y sobre todo con los tipos de interés en el 4,5%, ya que a las entidades no les saldría rentable prestar dinero a ese porcentaje", explican desde este asesor hipotecario.

Desde Casavo Hipotecas tampoco son demasiado optimistas respecto a que el año próximo se vayan a producir notables descensos del euríbor y, por ende, de las hipotecas. "De acuerdo a las previsiones de diferentes entidades financieras, se estima que el euríbor a 12 meses podría rondar entre el 4,08 y el 4,15% en diciembre de 2023, para posteriormente iniciar una leve caída que lo llevaría alrededor del 3,9% en 2024 y hasta el 3,4% en el 2025", explican. De lo que sí están seguros es de que los tiempos con el euríbor en valores negativos han quedado atrás. Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, añade que "sin una inflación controlada no podemos apostar por un descenso de los tipos, ni tampoco del euríbor. Desde Trioteca creemos que queda mucho para ver bajadas en las cuotas de las hipotecas variables y la opción más segura sigue siendo cambiarla a tipo fijo o mixto".

Manuel Fernández, subdirector general de Unión de Créditos Inmobiliarios, también cree que los tipos se mantendrán altos y condicionarán que no haya una caída del euríbor de la misma intensidad que ha sido su subida, aunque también atisba que es posible que no suba más. "Es evidente que la inflación comienza a bajar en toda Europa y que, junto a la recesión económica en las principales economías europeas (Alemania y Francia), induce a pensar que los tipos del BCE han tocado techo", asegura.

"Lo que está haciendo el Banco Central Europeo es no subir tipos, que es algo diferente a bajarlos. Y con una inflación esperada en la eurozona para 2024 de 2,9%, no creo que lo haga", añade en el mismo sentido David Fernández.