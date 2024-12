2024, el año de la transformación del Grupo ACS

2024 ha sido un año para el recuerdo en el Grupo ACS, que ha visto consolidada una evolución que ha recibido el respaldo de clientes y accionistas.

El año comenzaba con un proyecto de nueva generación. En enero, Turner anunció la construcción de un campus de centro de datos a hiperescala para Meta (propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp) en Indiana. Y en febrero celebraron la inauguración de la Torre Merdeka, en Kuala Lumpur, construida también por Turner. Con sus 679 metros de altura, es el segundo rascacielos más alto del mundo, tan solo por detrás del Burj Khalifa, que también lleva el ADN del Grupo ACS.

Sostenibilidad y digitalización han sido, sin duda, dos de los grandes protagonistas de este 2024 y las adjudicaciones de grandes contratos para las empresas del Grupo han sido constantes en ambos terrenos. En marzo, Hochtief dio un paso adelante al demostrar que es posible combinar el cuidado del medio ambiente con la alta tecnología colocando la primera piedra del data center sostenible Yexio en Alemania.

Y así llegamos a uno de los momentos más importantes de los últimos años para el Grupo. En abril, y de la mano de todas las empresas que forman el Grupo ACS se celebró el primer Capital Markets Day de su historia.

La segunda mitad del año empezó con fuerza. Julio fue un mes importante para el Grupo, que demostró una vez más su afán de crecimiento y mejora para seguir aportando valor. Si en abril se anunció que Turner llegaría a Europa para aprovechar las oportunidades en el sector digital, tres meses después se efectuó el aterrizaje con la compra de Dornan. Y al mismo tiempo, el Grupo anunció la creación de la empresa de Ingeniería Civil de Norteamérica a partir de la unión entre Flatiron, Dragados USA y Dragados Canadá.

Y en agosto, otro megaproyecto. ACS Infra se adjudicó un contrato para financiar, construir y operar durante 50 años el proyecto SR400 Express Lane en Atlanta (Georgia, Estados Unidos). Este contrato es un ejemplo del por qué, en el mes de septiembre, la prestigiosa revista ENR volvió a destacar en sus rankings, el liderazgo del grupo ACS como contratista internacional.

La actualidad no paró durante el último trimestre del año. En octubre, la compañía vivió un momento muy especial con el lanzamiento de ACS University de la mano de Hochtief, Turner, CIMIC, Dragados y Flatiron. Con esta iniciativa, ACS quiere ofrecer a todos sus empleados oportunidades avanzadas para fortalecer la visión One Group One Team, desarrollar nuevas competencias y seguir creciendo profesionalmente.

A finales de octubre y principios de noviembre, España se paralizó como consecuencia de la catástrofe natural que asoló gran parte de la Comunidad Valenciana y que también impactó en otras comunidades de nuestro país. El Grupo ACS mostró su solidaridad ante la catástrofe donando un millón de euros y movilizando a las empresas de Dragados, Tecsa y Vías, y a Clece para rehabilitar infraestructuras y apoyar a los afectados.

Y en diciembre ACS cerró el año igual que lo empezó: con un nuevo data center de Turner para Meta con el que la compañía asegura que se refuerza aún más su liderazgo en el sector. En esta ocasión, la instalación se encontrará en Louisiana, será el mayor data center de Meta hasta la fecha y desempeñará un papel vital acelerando el progreso de su Inteligencia Artificial.

La estrategia recibe el respaldo bursátil

La evolución que ha vivido durante este año la compañía también ha recibido el impulso del mercado bursátil. La acción del Grupo ACS se situó por encima de los 48 euros, unas cifras que no se alcanzaban desde 2007 y que demuestran el apoyo de los inversores a la nueva estrategia y el excelente comportamiento operativo de todas las áreas de negocio.

«En este 2024 hemos estado más unidos que nunca y esto nos ha permitido reforzar aún más el liderazgo internacional del Grupo ACS creciendo en proyectos de nueva generación, apostando por la digitalización y la sostenibilidad y construyendo un futuro mejor para la sociedad», destacan fuentes de la compañía, en línea con su estrategia global, que se plasma en el lema «One Group, One Team».