Agosto sobre ruedas: BlaBlaCar se prepara para mover 75.000 viajeros en el puente

El coche compartido gana terreno como alternativa económica y flexible en un verano marcado por los precios al alza, las escapadas improvisadas y las incidencias en el transporte público. Por ello, BlaBlaCar, la plataforma líder mundial en viajes compartidos, prevé transportar 75.000 pasajeros durante el puente de agosto, lo que supone un 10% más que el año pasado

La distancia media de estos trayectos será de 236 kilómetros, con un precio medio de 17 euros, y los destinos más populares incluyen Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y Valencia.

"Una vez más, la plataforma registra crecimientos de actividad en un momento clave para el desplazamiento de los españoles durante el periodo estival", señalan. En el acumulado de 2025, BlaBlaCar ha cerrado el mes de julio con cifras récord tanto en asientos ofrecidos como en pasajeros.

Más viajes cortos

La plataforma ha detectado una tendencia que se consolida este puente: los viajes más cortos aumentan un 9% este verano. Este repunte se debe a las escapadas de última hora, los desplazamientos a destinos cercanos y la optimización de las paradas intermedias. En este sentido, la tecnología Boost ya ha conseguido que la mitad de los viajes en la plataforma en las últimas semanas sean paradas intermedias entre los lugares de origen y destino, un 5% más que en lo que va de año.

Además, el teletrabajo en verano impulsa los desplazamientos en jueves y lunes, fomentando las llamadas "staycations" a destinos cercanos y pequeños municipios. Más de la mitad de las reservas se hacen con solo 24 horas de antelación, un dato que confirma la flexibilidad que buscan los viajeros.

Ahorro de más de 200 euros en verano

El coste de vida sigue subiendo, sobre todo en verano, por lo que el coche compartido se posiciona como una alternativa económica que alivia a los viajeros. El BlaBlaBono del verano, que ofrece un 50% de descuento a pasajeros elegibles, ha permitido a los conductores más activos ahorrar una media de 230 euros, un 16% más que el verano pasado, y a los pasajeros frecuentes, alrededor de 120 euros respecto a 2024.

Alternativa en un verano convulso

Las incidencias en el transporte público han convertido al coche compartido en un aliado clave para viajes de última hora. Este verano, BlaBlaCar ha visto dispararse las búsquedas hasta un 30% más en rutas como Madrid-Andalucía durante averías ferroviarias, e incluso duplicarse en trayectos como Madrid-Sevilla y Madrid-Ávila tras interrupciones causadas por incendios.

El director de BlaBlaCar para España y Portugal, Florent Bannwarth, asegura que el coche compartido está demostrando una vez más cómo cuando hay una necesidad de desplazamientos por motivos de causa mayor, la plataforma se activa "para facilitar viajes económicos, eficientes y solidarios".

"Contamos con una gran variedad de opciones de movilidad, para asegurar los desplazamientos de los miles de españoles que nos utilizan durante el verano, y que quieren llegar a cualquier lugar de España, e incluso al extranjero, en coche compartido, tren o autobús de BlaBlaCar", ha añadido.