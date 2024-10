¿Es ama de casa y quiere cobrar una pensión de jubilación? Estos son los documentos que necesita aportar para solicitarla

Las amas de casa han sido y siguen siendo una figura imprescindible en muchas familias en nuestro país. Cocinar, limpiar, poner la lavadora, planchar o cuidar a los más pequeños de la casa son tan solo algunas de las muchas tareas domésticas que llevan a cabo día tras día. Pese al gran trabajo que realizan en sus hogares, estas personas no reciben ningún tipo de remuneración a cambio ni tampoco cotizan a la Seguridad Social. Por tanto, ¿qué ocurre cuando llega el momento de la jubilación?

Si las amas de casa solo han trabajado dentro del hogar y no han cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de su vida en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, no podrán acceder a una pensión contributiva. Es por ello, que en el caso de que no hayan tenido un empleo remunerado o por cuenta propia, estas podrán solicitar una pensión no contributiva.

"La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva", tal y como explica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en su página web.

La cuantía anual de la pensión no contributiva viene establecida cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para 2024 su importe anual se ha establecido en 7.250,60 euros, que se abonan en 12 mensualidades y dos pagas extras al año (en junio y noviembre). Por tanto, las amas de casa podrán recibir una pensión mensual de 517,90 euros.

Los beneficiarios de esta pensión no podrán recibir menos del 25% del importe total de la pensión establecida en los PGE. Por tanto, como mínimo, recibirán una cuantía anual de 1.812,65 euros, es decir, 129,48 euros al mes.

Documentación necesaria

Para poder solicitar su pensión, las amas de casa deberán aportar los siguientes documentos: