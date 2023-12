Así es como puede ahorrar en calefacción esta Navidad

España se encuentra sumida ante un frío invernal . La fuerte bajada de las temperaturas durante la segunda quincena de diciembre ha provocado que los coches se hielen, que las personas se tengan que abrigar cada vez más al salir a la calle y que sea necesario encender la calefacción para disfrutar del confort térmico en nuestros hogares. No obstante, los hogares españoles deberán pensarse un par de veces antes de encender este aparato, ya que el gasto en calefacción ha aumentado significativamente en el último año. En este sentido, una de cada cuatro familias gasta más de 100 euros en calentar su hogar, según un estudio realizado por Bosch Home Comfort. Por tanto, desde el portal inmobiliario idealista comparten algunos trucos y consejos para ahorrar en calefacción.

Reducir la temperatura

Al calentar el hogar, es importante mantenerla entre 19 y 21 grados para evitar picos de consumo por un temperatura excesiva y ahorrar gas.

"Siempre que utilices la calefacción de forma responsable y sin elegir temperaturas extremas estarás ahorrando dinero y, de paso, protegiendo tu salud en mayor medida", explica el portal inmobiliario. Además, también es importante saber que la diferencia entre la temperatura interior y la exterior no debe superar los 12 grados.

Cerrar las estancias que no necesiten calor

Algunas estancias de nuestro hogar no necesitarán ser calentadas cada día como el cuarto de lavar o trastero. Por ello, se deberán cerrar estas habitaciones durante el frío invernal para que el calor que genera el calefactor se reparta tan solo en aquellos lugares en que sea necesario.

Las necesidades de calor no son las mismas para todas las habitaciones, por lo que se deberá regular de forma independiente la temperatura de cada estancia. Por ejemplo, la cocina puede generar calor a través del uso del horno o vitrocerámica, por lo que no será necesario utilizar fuentes de calor adicional para obtener confort térmico. En el caso del baño, este se calentará por la ducha o por sus reducidas dimensiones, por lo que no será necesario un gran esfuerzo energético.

Reducir el consumo por las noches

Durante la noche y cuando no se está en casa es mejor reducir un par de grados la temperatura o apagar la calefacción para ahorrar energía. "La razón se encuentra en que el calor que generamos se irá perdiendo poco a poco a través de ventanas, puertas, etc., por lo que estaremos gastando gas sin necesidad", asevera el portal inmobiliario.

Por tanto, es preferible que se programe la calefacción para que comience un par de horas antes de que lleguemos a casa y así ahorrar en calefacción.

Invertir en un buen termostato

Los termostatos permiten regular la temperatura de cada estancia de forma independiente y programar su encendido y apagado, y de esta forma, conseguir el máximo ahorro en calefacción.

Mejorar el aislamiento

Unas buenas condiciones de aislamiento de la vivienda son imprescindibles para que el calor del hogar no se escape entre puertas, ventanas y demás elementos estructurales; y además disfrutar de una temperatura agradable.

Para mejorar el aislamiento se deberán instalar burletes en unas ventanas antiguas o en la parte baja de las puertas o incluso cambiar el aislamiento térmico de la vivienda.

Adquirir textiles de invierno de calidad

Cortinas o alfombras gruesas, mantas de lana o algodón o un buen edredón nórdico son los textiles que permiten a las personas disfrutar de una temperatura más agradable en su hogar y aprovechar al máximo el calor generado a través de la calefacción.

Abrigarse en casa

La ropa con la que se vista en casa en invierno también influye en el confort térmico. Por tanto, unas buenas zapatillas que aíslen del suelo o pijamas de invierno serán imprescindibles en esta época del año.

Ventilar a la hora adecuada

Ventilar durante las horas de más calor durante unos 10 o 15 minutos es imprescindible para airear el hogar y que no se escape el calor.