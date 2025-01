ATA advierte a la Seguridad Social: "No vamos a firmar ninguna subida más de cotizaciones hasta tener datos objetivos del sistema"

"Lo digo alto y claro. Hago un aviso de navegantes a la ministra de Seguridad Social. Nosotros no vamos a negociar absolutamente nada para el 2026 que no sea una prórroga del año 2025 mientras no tengamos información del 2023 y del 2024 encima de la mesa". Así lo ha advertido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que insistió en que no seguirán avanzando en la reforma del régimen de autónomos sobre cotizaciones por ingresos reales "hasta que contemos con todos los datos sobre la marcha de los dos últimos años", los primeros ejercicios en los que entró en funcionamiento este sistema.

Amor ha avisado de la equivocación del Gobierno "si cree que nosotros vamos a apoyar una subida de cotizaciones" para 2026 sin el balance de los primeros años del nuevo sistema. "El próximo ejercicio apoyaremos una cotización que esté exactamente igual que la de 2025 y no cambiaremos nada hasta tener todos los datos objetivos del sistema". También cargó contra la Seguridad Social porque "es inconcebible que todavía no se les haya devuelto a los autónomos la sobrecotización de 2023 dos años después. Una sobrecotización de 1.800 euros que no tendrán ninguna incidencia sobre su pensión futura".

El Ministerio de Seguridad Social, dirigido entonces por José Luis Escrivá, cerró en 2022 un acuerdo con las tres principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) para reformar el sistema de cotizaciones y que estas se dividieran en tramos en función de los rendimientos netos de cada autónomo -los que menos ganaran pagarían cuotas más bajas y los que logran más beneficios contribuirían con cotizaciones más altas a la Seguridad Social-. En un principio se intentó pactar una escala de nueve años, pero ante las dificultades se acordaron tres (2023, 2024 y 2024), con el compromiso de abordar en 2025 cómo iría evolucionando el sistema a partir de 2026. Es este aspecto el que dice ATA que no tratará hasta contar con un balance de los dos primeros ejercicios.

Por otro lado, Amor considera "inasumible" para los autónomos empleadores la intención del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros brutos mensuales -como anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este fin de semana-, un 4,4% más, hasta alcanzar los 1.184 euros -en la escala mínima apostaron por un 3,4% (39 euros)-, la recomendación más alta del comité de expertos. "Una subida de 50 euros apenas se nota para las grandes empresas, mientras que para muchos autónomos esto es inasumible". Con este nuevo incremento, el SMI acumularía un alza cercana al 60% desde 2018, un porcentaje que dista mucho de la evolución de otros indicadores económicos. "La inflación no ha subido un 60% desde 2018, ni los resultados empresariales ni, por supuesto, la economía", ha remarcado.

Amor ha estimado que esos 50 euros suponen 1.000 euros más de coste por trabajador anuales, que, sumados al incremento del 6,25% que CEOE calcula para la reducción de jornada, suponen más de 3.000 euros por empleado. "Cuando se va a los microdatos es donde se ve el verdadero impacto" de una medida que, como las últimas tomadas únicamente con el apoyo de los sindicatos, no cuenta con el "sí" de los empresarios. "La patronal nunca se ha levantado de la mesa en las negociaciones con el ministerio, pero ha dado a entender que no aceptará la propuesta de Díaz porque cree que el alza del SMI se debe acompasar al crecimiento económico".

Por último, el presidente de la patronal ha advertido de que no se está dando la respuesta necesaria a los cerca de 5.000 trabajadores por cuenta propia afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, que han tenido que cesar su actividad. "Las ayudas que han llegado son ridículas, no son ni el 10% de los costes para reanudar la actividad, por lo que se estima que el 20% de los afectados no va a poder reabrir su negocio". Además, ha incidido en que muchos de estos autónomos no pueden volver a endeudarse y pedir créditos porque aún están devolviendo los ICO concedidos durante la pandemia. Por esta razón, augura que un 20% de los autónomos no volverá a recuperar su actividad, ya que "con unas pérdidas de 300.000 apenas recibirán 30.000 euros entre el Gobierno central , el de la Generalitat y el Consorcio de Compensación".