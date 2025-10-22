Buenas noticias para los celíacos: el Congreso tramita una ley que permitirá deducciones fiscales de hasta 600 euros al año

Desde hace unos años, para Paula, la cesta de la compra ha pasado de ser de básicos a convertirse en un pequeño lujo. La respuesta a esto la tiene la celiaquía. El pan que antes costaba apenas un euro ahora roza los cuatro, la pasta sin gluten duplica el precio de la normal y hasta unas simples galletas parecen un capricho. Por tanto, cada vez que sale del supermercado mira el ticket con una mezcla de frustración y resignación pensado que ser celiaco no debería ser tan caro.

El pensamiento que le asalta a Paula no solo le ocurre a ella, sino a las cerca de 500.000 personas en nuestro país que han sido diagnosticadas con celiaquía. En 2025, el coste anual estimado para adquirir productos específicos sin gluten asciende a 1.654,41 euros, lo que supone una ligera reducción de 49,99 euros respecto al año anterior. Aun así, las personas que deben seguir una dieta sin gluten continúan afrontando un importante sobrecoste: gastan de media casi 1.000 euros más al año en alimentación que quienes no tienen esta necesidad, una diferencia que sigue marcando el día a día de miles de familias con enfermedad celíaca. Así lo muestra el "Informe de precios de productos específicos para personas celiacas" de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

Ante este escenario, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la tramitación de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP), que propone establecer una deducción en el IRPF de hasta 600 euros para las personas celíacas como medida de compensación económica, independientemente de su nivel de renta.

Además, la propuesta también contempla la creación del Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celiaca, dependiente del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de facilitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el listado de las personas que tendrían derecho a la deducción en el IRPF, además de mejorar su seguimiento y reconocimiento a nivel estatal.