En busca de subvenciones

El proceso de búsqueda y obtención de financiación es un desafío para cualquier empresa o proyecto. Entre las diferentes opciones que hay, las subvenciones suelen ser las más atractivas, además de las más accesibles. ¿Por qué? En primer lugar, porque no requieren reembolso, ni implican deuda ni intereses. Esto reduce enormemente la carga financiera. Además, pueden ofrecer fondos estables a proyectos a largo plazo, por lo que es una alternativa de financiación muy interesante para emprendedores u organizaciones que no tienen fines de lucro. Principalmente, porque al no depender de ingresos variables, las organizaciones o proyectos pueden planificar y llevar a cabo su idea o iniciativa con una mayor estabilidad. Otro de los puntos positivos es que pueden solicitarse en diferentes instituciones, desde la Administración Pública, hasta fundaciones o entidades privadas. Asimismo, permiten cubrir diferentes fases y áreas del proyecto. De hecho, en algunos casos las subvenciones se dirigen a áreas o proyectos muy específicos de modo que permiten cubrir actividades que, de otra manera, tendrían muy difícil obtener financiación.

Obtener una subvención es, para muchos financiadores potenciales, una garantía de credibilidad del proyecto. Además, las subvenciones suelen estar asociadas a proyectos que implican un impacto positivo en la sociedad o en la comunidad. Hay numerosas opciones de subvenciones, por lo que recomendamos consultar a instituciones y administraciones públicas e informarse en redes y organizaciones relacionadas con tu área de trabajo. También, por supuesto, internet puede ser una buena herramienta de búsqueda. No obstante, en este caso, hay que realizar un filtrado y hay que prestar mucha atención a la información que encontramos. Puede ocurrir que haya convocatorias que ya hayan cumplido el plazo o que no ofrezcan todos los criterios que requiera la candidatura. De este modo, es importante conocer cuáles son las plataformas adecuadas de búsqueda para evitar errores. A la hora de acceder a una subvención es clave la planificación y la información previa.

Elena Pérez, jefa de proyectos de European Funds