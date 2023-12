CAF y Stadler impugnan la adjudicación de Portugal a Alstom del mayor contrato de trenes de su historia

CAF y Stadler van a pelear en los tribunales la adjudicación a Alstom del mayor contrato de material rodante ferroviario de la historia de Portugal. El fabricante español y el suizo con factoría en Valencia han decidido recurrir el encargo realizado por el operador público Comboios de Portugal (CP) al fabricante galo para que construya 117 trenes por un monto de 800 millones de euros, tal y como han confirmado fuentes conocedoras de la situación a este periódico.

A finales de noviembre, Comboios adjudicó a Alstom la fabricación de 62 unidades para servicio urbano y 55 para servicio regional. Sin embargo, los otros dos finalistas han optado ahora por recurrir esta decisión ante el Tribunal Administrativo de Lisboa, lo que provocará la paralización del concurso y el retraso en la llegada de los trenes a Portugal. Los trenes, que tendrán tracción eléctrica, iban a comenzar a ser entregados a la operadora portuguesa a partir de 2026, con una cadencia de tres unidades al mes.

Fuentes del sector explican que, en contratos de gran cuantía como es el de Comboios de Portugal, es habitual este tipo de recursos por parte de los no adjudicatarios para tratar de apurar todas las opciones de ganarlo. No obstante, en este caso, se trata de un proceso que no ha estado exento de gran polémica desde el primer momento. Hasta el punto de que todas las compañías han solicitado la exclusión de sus competidores por múltiples motivos. CAF, por ejemplo, considera que Alstom debería haber sido descalificada por el incumplimiento de cuestiones técnicas como el peso por eje. El fabricante vasco presentó un documento de 133 páginas en el que justificaba su petición de excluir a los demás competidores acusando a Alstom de cometer doce infracciones y a Stadler de otras once. Además, acusó al jurado de haber cometido ocho errores que devaluaban su oferta.

Stadler, por su parte, entre otras "violaciones" de sus rivales, apuntó a la incapacidad de Alstom para fabricar un tren en sólo 3.000 horas cuando la suiza explicó que necesitará 16.000 horas y CAF 10.000.

El concurso para este contrato arrancó el 27 de julio de 2021 con la resolución del Consejo de Ministros portugués que autoriza a CP a adquirir el nuevo material rodante, seguida de la publicación del concurso en el Diario de República el 13 de diciembre de ese año, en el que se fijó febrero de 2022 como fecha límite para la presentación de propuestas.

En un primer momento, presentaron ofertas los tres finales y también la china CRRC Tangshan, la japonesa Hitachi y la también española Talgo en consorcio con la alemana Siemens. Sin embargo, sólo Alstom, Stadler y CAF llegaron a la final, tras un proceso de negociación que no estuvo exento de disputas. Hasta tal punto, que cada uno de ellos pidió la exclusión del resto.

Entre los criterios que ha exigido y más ha valorado CP para adjudicar el contrato está que parte de los trenes se fabriquen en Portugal. En este aspecto, Alstom ha propuesto construir una fábrica en Matosinhos, cerca de Oporto; e instalar un taller en Guifões, creando 300 puestos de trabajo. CAF también había propuesto abrir una planta.