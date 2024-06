El cerdo español, en el disparadero de China para castigar a la UE por los nuevos aranceles contra sus coches eléctricos

Las consecuencias de la guerra comercial con China no han tardado en llegar y salpicarán de lleno a España. Las empresas del gigante asiático han respondido a la amenaza de la UE de imponer aranceles de casi el 50% a los coches eléctricos chinos por competencia desleal al estar subvencionados reclamando a las autoridades que abran una investigación antidumping contra las importaciones de cerdo europeo. Esto pondría en el disparadero de las represalias a España, primer exportador de carne de porcino de Europa y segundo del mundo.

En un mensaje publicado en la red social X -censurada en el país asiático-, el diario estatal Global Times asegura, citando a "fuentes del sector", que algunas empresas han "remitido formalmente una solicitud a las autoridades pertinentes" para que inicien las mencionadas pesquisas contra "ciertas importaciones" de cerdo provenientes de la Unión Europea (UE).

El rotativo nacionalista no ofrece más detalles al respecto ni tampoco desarrolló la noticia en su portal digital. Por el momento, el Ministerio de Comercio, encargado en ocasiones anteriores de anunciar este tipo de investigaciones, tampoco ha confirmado la apertura de pesquisas. A finales de mayo, Global Times ya había avanzado la posibilidad de que se solicitase esta investigación en una publicación con ese mismo formato.

El portavoz de Comercio He Yadong sí aseguró ayer que las industrias chinas "tienen derecho a presentar una solicitud de investigación" al ser preguntado si Pekín abrirá un proceso antidumping sobre las importaciones desde Europa de lácteos y cerdo.

"Si se cumplen las condiciones para presentar un caso, la autoridad investigadora iniciará el procedimiento de presentación y lo anunciará públicamente", adelantó el portavoz, que aseguró que esta iniciativa se ajustaría a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que entra dentro del derecho de las empresas chinas a "proteger el orden normal de la competencia en el mercado".

Entre otras posibles represalias, la prensa oficial china ha avanzado recientemente un plan para elevar a hasta un 25% las tasas impuestas a la importación de sedanes y todocaminos (SUV) con motores de más de 2,5 litros.

España, en el disparadero

La investigación pondría contra las cuerdas al sector porcino español al ser el principal exportador de carne porcina a China dentro de los Veintisiete. En 2023, según datos de la patronal porcina Interporc, España exportó a China 560.488 toneladas toneladas de productos de cerdo por valor de 1.223 millones de euros, lo que convirtió al país asiático en el destino del 20,33% de las ventas exteriores de porcino, aglutinando el 13,7% del valor total. En total, España aporta el 20,95% de las importaciones totales de porcino de China. La carne fresca es la partida más importante, con 294.885 toneladas por un valor de 682,1 millones de euros.

"Los aranceles agrícolas, como los dirigidos contra el brandy francés o el cerdo español, podrían ser un castigo para los dos principales impulsores (París y Madrid) de la investigación a los eléctricos", indicó ayer la consultora Trivium China, que anticipó que Pekín daría una respuesta "selectiva" a los aranceles tanto a nivel geográfico como de sectores afectados.

España y Francia son dos de los países que han respaldado la investigación de la UE contra las subvenciones que habrían provocado la entrada masiva de coches eléctricos chinos a bajo precio en la UE, dañando al sector europeo. Alemania o Suecia en cambio se han mostrado contrario a los aranceles anunciados por la Comisión Europea, por el temor a las consecuencias de una guerra comercial contra China.

Aranceles de casi el 50%

Este miércoles, la Comisión Europea anunció aranceles adicionales de hasta el 38,1% a la importación de vehículos eléctricos desde China como conclusión de una investigación antisubsidios iniciada en octubre de 2023.

En concreto, la Comisión Europea aplicará sobre el actual arancel de 10% otros adicionales que variarán en función del fabricante y de su colaboración en la investigación. Así, serán del 17,4% (27,4%) para BYD, del 20% (30%) para Geely y del 38,1% (48,1%) para SAIC. Otros fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación afrontarán un arancel adicional del 21% (31% en total), mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto de 38,1%, lo que sumado al 10% inicial supondrá un arancel de casi el 50% del valor del coche.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor de forma provisional antes del 4 de julio si China no resuelve la situación de ventaja desleal, que asegura la UE, de forma eficaz. Bruselas seguirá negociando mientras tanto con las autoridades chinas un acuerdo y si Pekín no ofrece un remedio, los aranceles podrían ser definitivos a partir de noviembre. No obstante, la medida requiere también el visto bueno de los países de la UE.