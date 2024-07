La CNMV suspende la cotización de Grifols tras avisar Deloitte de una "discrepancia contable" por su participación en Shanghai RAAS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de los títulos de Grifols, tras detectar su auditora Deloitte una "discrepancia contable no monetaria" relacionada con su participación en la china Shanghai RAAS. Asimismo, la firma catalana ha reconocido una "incorrecta contabilización" en sus cuentas del acuerdo de colaboración con Inmunotek. No obstante, estos ajustes no afectarán ni al resultado, ni al beneficio bruto de explotación (Ebitda), ni tampoco tendrá efecto en la deuda.

En el momento de la suspensión, mientras es difundida una información relevante sobre la compañía, los títulos de Grifols cedían un 1,91% en el Ibex 35, hasta intercambiar sus acciones a un precio de 8,92 euros, aunque llegó a caer más de un 2,44%. La CNMV ha acordado levantar, con efectos de las 16:45 horas de este martes.

En concreto, la firma de hemoderivados registró 400 millones de euros más de lo que debería por el valor de un activo propiedad de la firma china, según ha informado la agencia Bloomberg y han confirmado a Europa Press fuentes del mercado.

La compañía de hemoderivados completó a mediados de junio la venta del 20% de su participación en Shanghai RAAS a Haier Group por 12.500 millones de renminbi (1.600 millones de euros aproximadamente) en efectivo. Tras la operación, Grifols mantiene una participación del 6,58% en la empresa china, así como un puesto en el consejo de administración.

Asimismo, durante este año, tras conversaciones con la CNMV, se concluyó que el acuerdo de colaboración con ImmunoTek para la apertura y gestión de centros de donación de Plasma "debió reconocerse como una operación conjunta y, por ende, registrar los activos, pasivos y resultados de la entidad controlada conjuntamente".

Por tanto, en las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2023, se incluyeron los activos y pasivos de ITK JV, lo que resultó en un ajuste negativo en reservas de 38 millones de euros correspondientes a las pérdidas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

La multinacional catalana ganó 36,26 millones de euros en la primera mitad de 2024, frente a los 70 millones de pérdidas registrados en el primer semestre de 2023. Así lo ha dado a conocer Grifols esta tarde en una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil, en la que precisa que sin tener en cuenta extraordinarios habría ganado 152,4 millones de euros hasta junio. De enero a junio Grifols logró unos ingresos por valor de 3.444 millones de euros, un 6,8 % más que en el mismo período de 2023.