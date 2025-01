Las contrataciones previstas para las rebajas de enero aumentan un 20%

Con la llegada del año nuevo empieza también una nueva temporada de rebajas cargada de descuentos y nuevas contrataciones. Cientos de comercios empezarán la campaña de rebajas de enero en los próximos días, por lo que muchos ya están ultimando cada detalle, sobre todo en lo que a su plantilla de trabajadores se refiere, que tendrá que aumentar considerablemente para cumplir con la carga de trabajo que acompaña a estas ofertas.

En este sentido, se espera que esta nueva campaña de rebajas que se aproxima genere 172.450 nuevos puestos de trabajo, un 19,8% más que en 2024, según un informe publicado por Randstad. Sin embargo, la cifra de contrataciones prevista todavía se mantiene por debajo de los datos de 2022, cuando se llegó a los 185.500 empleos entre enero y febrero, un 7,3% más.

En las rebajas de enero de 2025 será el sector logístico el que acapare la mayoría de las contrataciones con el 67%, porcentaje que se traduce en unos 115.625 empleos, lo que lo convierte en “el principal motor de empleo en estas fechas”. Además, también mejora su número de contratos con respecto al año pasado al incrementarse en un 26,1%, de los cuáles la mayoría serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas.

Por su parte, el comercio será otro de los sectores con más capacidad de contratación al generar 56.825 puestos de trabajo, un 33% del total. El comercio, al igual que el sector logístico y de transporte, aumenta sus previsiones de contratación con respecto a la campaña anterior, esta vez en un 8,7%, según Randstad. En este caso, los profesionales más demandados son los relacionados con perfiles de atención al cliente, dependientes, promotores y azafatos, siendo las competencias digitales una de las habilidades más valoradas por los reclutadores de este sector.

Tres autonomías reúnen más de la mitad de contrataciones

De los casi 173.000 contratos que se firmarán para las rebajas de enero, el 51% serán en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, con 31.400, 28.280 y 28.025 puestos de trabajo respectivamente. Sin embargo, es en la comunidad de Castilla-La Mancha donde más se espera que crezca el número de contrataciones (32,9%), en este caso hasta los 7.500 empleos. Le siguen las Islas Baleares con un incremento del 23,9%, Galicia con un 23,7% y Cataluña con un 22,3%.

Por el contrario, los incrementos más moderados se registran en La Rioja, que con un aumento del 7,1% firmará 910 contratos, Cantabria con un incremento del 10,4% y Extremadura con un 12,3%.

Consejos para los consumidores ante los descuentos

En plena cuesta de enero es indispensable ahorrar hasta el último euro para hacer frente a los recibos y gastos básicos, aunque siempre queda un poco de presupuesto para algún capricho. Así, para no caer en falsas ofertas o comprar de más, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan hacer una lista con las cosas que realmente necesitemos para evitar compras impulsivas, además de comprobar que junto al precio rebajado aparece el antiguo para ver que, efectivamente, existe el descuento.

Asimismo, al ser una época “especial” no está de más preguntar si hay condiciones igualmente especiales. En este sentido, la OCU recuerda que las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara y, en caso de admitirse, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable. En caso de no estar conforme siempre se puede poner una reclamación por escrito, además de conservar siempre el tique que acredite la compra para hacerlo.