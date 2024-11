Cuidado con tus compras online de Black Friday: podrías tener que pagar la devolución

¿Pueden obligarme a pagar los gastos de devolución de las compras realizadas durante el Black Friday? La Asociación Española de Consumidores ha detectado que diversas páginas web han implementado este cobro coincidiendo con la campaña de rebajas del Viernes Negro. Esto es lo que dice la normativa española.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España establece que en caso de devoluciones derivadas del ejercicio del derecho de desistimiento (es decir, cuando el consumidor devuelve un producto sin necesidad de justificar su decisión dentro del plazo legal, 14 días días naturales) la empresa está obligada a devolverte el dinero del producto y los gastos de envío iniciales -a excepción de entregas especiales, como en 24 horas-.

No obstante, pueden hacerte pagar los gastos de envío de la devolución si se informa de ello antes de la formalización del contrato (generalmente en los términos y condiciones). En cambio, no podrán hacerlo si el comerciante ha aceptado asumirlos o no ha informado al consumidor de que le corresponde asumir esos costes, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, si el motivo de la devolución es un defecto o error del producto (productos defectuosos, no conformes o equivocados), los gastos deben ser asumidos por la empresa, independientemente de lo que establezcan los términos.

Para la Asociación Española de Consumidores este criterio introducido ahora por algunos comercios online para cobrar los gastos de devolución de las compras realizadas durante el Black Friday supone una violación del art. 73 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que establece que “el ejercicio del derecho de desistimiento no implicará gasto alguno para el consumidor y usuario. A estos efectos se considerará lugar de cumplimiento el lugar donde el consumidor y usuario haya recibido la prestación”. Por todo ello, piden que las inspecciones de consumo velen por los intereses y derechos de los consumidores y persigan y sancionen estas prácticas.