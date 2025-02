La declaración de la renta ya está disponible: así puedes acceder al borrador en 2025

Con la entrada del mes de febrero, son cada vez menos días los que restan para completar el procedimiento de la declaración de la renta. Para este año 2025 se esperan algunos cambios significativos en cuanto al pago de impuestos se refiere, por lo que es importante estar atento a las novedades para evitar posibles errores.

Uno de ellos, y que afecta de manera directa a los contribuyentes, es el adelanto de las fechas para presentar la declaración de la renta. Los ciudadanos tendrán disponible la solicitud con algunos días de antelación con respecto al 2024.

Sin embargo, tal y como sucede cada año, la Agencia Tributaria ha habilitado un simulador que permite hacer una estimación de cuál será el resultado final de la declaración de la renta. Esto permite al ciudadano en cuestión que, a través del borrador realizado, sepa si debe abonar cierta cantidad a Hacienda o, de lo contrario, deba recibir una devolución por parte del organismo público.

¿Qué es la Renta Web Open de la Agencia Tributaria?

En este caso, se trata de una versión de Renta WEB que funciona como un simulador. No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales. Por ello, a partir de los datos que se vaya introduciendo, se puede simular la declaración de IRPF.

Para acceder a este trámite será necesario entrar en la página web de la Agencia Tributaria e iniciar el proceso presionando el botón "iniciar trámite". A partir de ahí, se deben seguir los pasos indicados hasta completar el simulador. Finalmente, podrás conocer cuál es el resultado del ejercicio correspondiente al año 2024.

¿Quién debe presentar la declaración de la renta?

Normalmente, los ciudadanos suelen realizar el borrador de la declaración de la renta antes de iniciar el trámite, con el objetivo de saber cuál es el resultado y, después, decidir si presentar el trámite o no. Sin embargo, existen casos de ciudadanos que están obligados a presentar la Renta del 2024.

Tal y como aparece en el Real Decreto-ley 9/2024, los ciudadanos que superen los 15.876 euros con más de un pagador deberán realizar de manera obligatoria la declaración de la renta. Por otro lado, con efecto desde el 1 de enero de 2025 se eleva a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta.

Por ello, los contribuyentes que perciban hasta 22.000 euros anuales y cuenten con más de un pagador, no estarán obligados a declarar, siempre que los ingresos procedentes del segundo y restantes pagadores no superen los 2.500 euros. Se trata de una modificación respecto al 2024, puesto que el mínimo exento establecido para este ejercicio era de 1.500 euros.

En el caso de tener un único pagador, la obligación de presentar la declaración de la renta se establece en los 22.000 euros, mientras que las personas que hayan estado dadas de alta como autónomos o los beneficiarios de una prestación por desempleo estarán obligados a realizar el trámite.

¿Cuándo se puede realizar la Renta de forma oficial?

Según se establece en la página web de la Agencia Tributaria, los plazos para realizar este procedimiento son los siguientes:

2 de abril: empieza la campaña de la Renta. Se podrán presentar las declaraciones por internet, a través de Renta Web o de la app móvil, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia

empieza la campaña de la Renta. Se podrán presentar las declaraciones por internet, a través de Renta Web o de la app móvil, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia 6 de mayo: se inicia la presentación por teléfono de la declaración de la Renta 2024-2025

se inicia la presentación por teléfono de la declaración de la Renta 2024-2025 2 de junio: comienza la presentación de declaraciones de manera presencial en oficinas

comienza la presentación de declaraciones de manera presencial en oficinas 30 de junio: fin de la Campaña de la Renta 2024-2025

Sanciones a los que no presenten la Renta correspondiente al ejercicio de 2024

Los contribuyentes deben tener en cuenta que se exponen a sanciones si no cumplen con sus obligaciones tributarias o lo hacen fuera de plazo. La Agencia Tributaria tiene un plazo de cuatro años para revisar el IRPF, por lo que si desde esta próxima campaña hasta 2029 detecta alguna irregularidad, Hacienda le enviará un requerimiento e iniciará un procedimiento sancionador.