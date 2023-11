Desconvocada parcialmente la huelga en Amazon: se mantiene en los centros de transporte

CC OO ha desconvocado los paros en los almacenes de Amazon pero los mantiene en los centros de transporte. Así, ha desconvocado los paros de una hora por turno que estaban previstos en todos los centros de almacenamiento de Amazon en España para el lunes y martes, aunque los ha mantenido para los centros de transporte, coincidiendo así con las campañas de 'Black Friday' y 'Cyber Monday'. De esta forma, el sindicato ha tomado distintas decisiones respecto a su filial Amazon Spain Fulfillment, dedicada a los almacenes y en la que los paros ya no se llevarán a cabo, y a Amazon Road Transport Spain, centrada más en el transporte y en cuyos centros continuarán los paros.

La desconvocatoria parcial se ha producido tras alcanzar un acuerdo con la empresa, aunque queda fuera la mejora de los salarios de los trabajadores que desde CC OO consideran que son "insuficientes". En un comunicado, CC OO informa de que el acuerdo se ha alcanzado esta madrugada, tras 14 horas de negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), y tan solo afecta a los centros de trabajo de Amazon Spain Fulfillment, es decir los grandes espacios logísticos.

Los salarios de los trabajadores han quedado fuera de la negociación, ya que "la empresa no accede a negociarlos con la representación sindical" y, por tanto, "este asunto queda sin resolver y fuera del compromiso de paz social". CCOO ha dejado claro que sigue tratando este asunto con la dirección de Amazon porque "no renuncia a que los salarios se adecuen a las responsabilidades y exigencias del puesto de trabajo".

El acuerdo recoge la puesta en marcha de "un nuevo procedimiento de gestión de accidentes de trabajo, que será negociado en los Comités de Seguridad y Salud de los distintos centros de trabajo" y "un compromiso de puesta de medios y recursos para mejora del soporte y respuesta del servicio de gestión de nóminas". También incluye una serie de medidas para "reducir las incidencias en nóminas" y "un proceso extraordinario para poder dar solución a los casos graves de incidencia de nómina con pronto pago a cinco días laborables", detalla el sindicato.

Estos paros de una hora por turno habían sido convocados por CC OO en solitario y no estaba apoyada por ninguno de los otros sindicatos con representación en el gigante del comercio electrónico. La huelga era la primera que se convocaba a nivel nacional en Amazon y estaban llamados unos 20.000 trabajadores.

La huelga sigue convocada en los centros más pequeños Así, el acuerdo no afecta a los centros más pequeños de las ciudades, llamados Amazon Road Transport Spain, por lo que siguen convocados los paros parciales en la última hora de trabajo de cada turno, entre las 00.01 horas del día 27 de noviembre de 2023 y de las 02.00 horas del día 28 de noviembre de 2023. CCOO indica que el acuerdo "no ha sido posible" en estos centros ya que "la propuesta empresarial no alcanza a cubrir las necesidades mínimas del personal" por sus características y circunstancias.

Amazon opera sus centros en España a través de dos sociedades: una en la que se aglutinan los más pequeños centros de las ciudades y otra, con los grandes espacios logísticos. En el caso de los primeros, unos 6 de 25 cuentan con representación sindical, mientras que en los segundos, en los que trabaja la mayor parte de la plantilla, la cifra aumenta a alrededor de 11 de 14.

En total, la compañía cuenta con 11 sindicatos, entre los que CC OO se sitúa como el mayoritario, con un 44%, seguido por UGT y CGT. Todos los sindicatos coincidieron en pedir a Amazon cambios en el ámbito de los derechos laborales, sobre todo en aquellos relacionados con la protección de la salud, la conciliación, la confección de las nóminas o la perfección de salarios no correspondidos con la actividad desarrollada. Amazon contaba a cierre de 2022 con unos 22.000 trabajadores fijos en España, con el objetivo de elevar la cifra hasta los 25.000 antes de finales de 2026, y alrededor de 40 instalaciones, tras abrir nuevos centros de operaciones en lugares como Zaragoza o Girona, según sus propios datos.

