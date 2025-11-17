Díaz pedirá a Sánchez la creación en los próximos presupuestos de una "tasa Trump" contra las grandes tecnológicas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes durante la sesión inaugural de la cuarta edición de Metafuturo, evento de Atresmedia, que va a lanzar en esta negociación presupuestaria la "tasa Trump" para evitar que las grandes tecnológicas de EE UU que tributan en España paguen menos impuestos que autónomos y otras empresas. "No puede ser que cinco 'big tech' no paguen impuestos. Les vamos a pedir que bajen de la nube y pasen por Hacienda", ha señalado.

Sumar planteará esta iniciativa al PSOE para su inclusión en los próximos presupuestos porque, en opinión de Díaz, no puede ser que los autónomos tributen al 15% o 18%, las grandes corporaciones con suerte un 7% y lo de las grandes tecnológicas sea una "burla". "Quien está en la nube tiene que pagar impuestos y quien contamina también", ha añadido. Los detalles sobre ese potencial nuevo impuesto se darán a conocer en los próximos días, ha subrayado.

Durante su intervención, que ha versado sobre el impacto de los algoritmos en el empleo frente al colonialismo digital de Trump, Díaz ha asegurado que el futuro de los trabajadores no quedará en manos de algoritmos sin control. Por ello, ha reclamado que la UE no ceda ante Trump en la lucha por poner freno a los abusos laborales ligados a algoritmos que permiten que los empleados sean esclavos de la productividad violando sus derechos laborales.

"Lo que sabemos es que lo algoritmos es que no son neutros y castigan de forma especial a las personas vulnerables, racializadas, mujeres, pobres y de barrios más humildes", ha denunciado Díaz. Además, "existe una competencia desleal brutal". Un ejemplo de ello, ha señalado, es la reciente investigación abierta por la Comisión Europea contra Google por discriminar en su buscador los contenidos patrocinados de los medios de comunicación. "El sesgo que tiene el algoritmo coloca la información que ustedes dan en las últimas posiciones", ha dicho en este sentido. Amazon también ha sido objeto de críticas por parte de Díaz, quien ha estrechado la vigilancia sobre la compañía tras anunciar un ERE para 1.200 empleados. "Su modelo no es decente. Trabajar 120 horas a la semana es muy grave", ha aseverado.

La titular de Trabajo considera que la IA y los algoritmos son necesarios para destruir una serie de trabajos que "enferman a los trabajadores" y "son altamente contaminantes" pero ha avisado de que este proceso de expansión de los algoritmos "está siendo antidemocrático". "Estamos viendo unos generadores de riqueza gigantes en manos de solo cinco 'big tech' en el mundo. Nos encontramos en un ‘sándwich’ entre EE UU y China. Necesitamos reducir la dependencia de estos dos gigantes, pero especialmente de Estados Unidos", ha declarado.

Por ello, ha reclamado que la UE no ceda ante Trump. "Que la UE mire a otro lado es un riesgo", ha advertido. "Hay que regular los algoritmos por razones democráticas, por la emergencia climática y para el trabajo", ha añadido. "La UE, y Ursula von der Leyen, deben asumir esta visión como propia y no ponerse al servicio de Trump", ha insistido. "Hay una carrera por convertirse en la infraestructura critica fundamental del futuro que esa sea propiedad de siete empresas de dos países, uno que no es una democracia y otro que amenaza con no serlo, es un proyecto del que España y la UE no deberían participar", ha señalado Marta Peirano, periodista especializada en tecnología.

A principios de mes, la titular de Trabajo ya anunció que pondría en marcha "desde ya" una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas afincadas en España. "Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso que estas empresas tienen sobre los trabajadores", dijo Díaz.

Asimismo, en declaraciones a los medios antes de su intervención, Yolanda Díaz ha declarado que va a negociar unos presupuestos "expansivos" para reducir la desigualdad en España y que sirvan para seguir "generando empleo" después de que el Gobierno haya iniciado hoy los trámites para tener unos nuevos presupuestos generales. Preguntada por las dificultades para sacar adelante unos presupuestos tras la ruptura con Junts, Díaz ha apuntado que espera que la oposición tenga "altura de miras" para hacer un país mejor.

Primera sentencia contra un algoritmo

El pasado mes de junio se impuso en Cataluña la primera sentencia contra un algoritmo, en concreto por no facilitarlo a los sindicatos. El centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat fue sancionado por la Generalitat de Cataluña por ocultar a los representantes de los trabajadores el algoritmo de productividad.

La inspección se produjo a finales de 2024 tras una denuncia de los delegados sindicales y culminó con una multa simbólica de 2.451 euros a la multinacional pero relevante, al tratarse de la primera vinculada a la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito laboral.