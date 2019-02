El BBVA actuará con «tolerancia cero» si se demuestran las escuchas

Carlos Torres ha tenido un estreno accidentado al frente del BBVA. El jueves presidió su primer consejo de administración, que aprobó unas cuentas calificadas de buenas por los analistas, pero también en medio de la tormenta desatada por el escándalo de las supuestas escuchas realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo. Ayer, el nuevo presidente del BBVA presentó los resultados de la entidad, pero en lugar de disfrutar con el anuncio de 5.324 millones de beneficio neto –un 51% más que el año anterior– tuvo que dedicar dos horas a dar explicaciones –mejor dicho a sortearlas– sobre el posible espionaje telefónico en la época de la presidencia de Francisco González (FG).

Los abogados expertos en casos conflictivos y candentes aconsejan enfriar la situación y esperar a que todo se calme. Carlos Torres ha elegido esta vía para, de momento, salir del atolladero en el que está el banco por las revelaciones de miles de «supuestas» escuchas –incluidos ministros y competidores– de lo que se conoce como el «caso Tandem». El presidente del BBVA dio la cara sin perder la compostura, pero se enrocó en el argumento de que hay que investigar y conocer la verdad. «Hasta ahora no se ha constatado que esas noticias –las supuestas escuchas– sean verdad», repitió una y otra vez, mientras acepta y entiende la curiosidad general sobre el asunto. Sólo da un paso adelante cuando afirma que tanto él como el banco actuarán, «con tolerancia cero y sin contemplaciones», si se dictamina la veracidad de ese espionaje. Torres, por otra parte, defiende a su predecesor –que también fue quien lo eligió como sucesor– y lo considera «mi guía y mi referente». Reconoce haber hablado del asunto con González y que le creyó cuando le dijo que «tenía la conciencia tranquila y que no sabía nada de las irregularidades que se han publicado». El nuevo presidente del BBVA no pedirá, por ahora, la dimisión de FG como presidente de honor, «no soy quien para pedir la renuncia de nadie», pero admitió –en respuesta a preguntas sobre las retribuciones y pensiones de González– que según las normas vigentes, si se dieran determinadas circunstancias, se podrían cancelar pagos pendientes a ejecutivos o reclamar cantidades ya cobradas.

Carlos Torres, flanqueado por el nuevo consejero delegado del banco, el turco Onur Genç –parece entender el castellano, pero se expresa en inglés–, cree que las cifras del banco en 2018 han sido «muy buenas». La mayor parte de los beneficios proceden de México y Chile –Turquía es ahora la asignatura pendiente–. pero venta del negocio en Chile ha sido fundamental para el aumento espectacular de los resultados, que arrojan guarismos de antes de la Gran Recesión, aunque hay muchas diferencias. Por ejemplo, el 51% de los clientes son digitales y el 43% operan a través de móviles. El mercado acogió bien los resultados del BBVA en un viernes negro para la banca, pero la entidad tendrá pendiente lidiar con el asunto de las todavia por ahora «supuestas» escuchas.