ElPozo-Grupo Fuertes pone en marcha un programa de talento joven

ElPozo-Grupo Fuertes lanza ‘raduate Program, un programa para atraer e incorporar a jóvenes talentos. Quince jóvenes participan en la primera edición de este proyecto, que se dirige a personas recién graduadas o con menos de dos años de experiencia profesional.

El plan de desarrollo de Graduate Program se inspira en la conocida y mítica Ruta 66, un itinerario que simboliza el viaje de los participantes en el inicio de su futuro profesional. El objetivo de esta iniciativa es proporcionarles una experiencia laboral real y el desarrollo de habilidades transversales para realizar distintas funciones dentro de la organización.

Los participantes rotarán por diferentes áreas de la empresa, adquiriendo la experiencia y conocimientos directamente de sus equipos en un entorno dinámico. Para ello, contarán con el apoyo de un mentor, profesionales senior que los guiarán en su desarrollo y aprendizaje.

El recorrido incluye siete itinerarios para el desarrollo de tareas específicas en Marketing y Ventas, Operaciones, Finanzas, Organización, Sistemas y Técnica. Además, incluye una etapa de formación que les ayudará a desarrollar tanto habilidades técnicas como competencias profesionales, alineando su crecimiento con los objetivos de la empresa.

En esta primera edición, ‘Graduate Program’ incorpora a jóvenes profesionales formados en áreas como Derecho, ADE, Tecnologías Industriales, Informática, Ingeniería Telemática y Química, Marketing, Comercio Internacional, Economía, Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.

Con este programa, ElPozo-Grupo Fuertes refuerza su apoyo al talento joven, ofreciendo oportunidades para crecer profesionalmente dentro de una empresa referente en el sector alimentario.