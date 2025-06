Sin escapatoria en el mercado de la vivienda: en 10 ciudades tanto alquilar como comprar es más caro que nunca

No hay escapatoria en el mercado la vivienda. En algunas ciudades los precios vivienda en propiedad o el alquiler no se han disparado a la misa velocidad y permiten a las familias decantarse por la opción menos mala. En otras, no hay salida: tanto comprar como alquiler es más caro que nunca. Hasta diez ciudades, entre ellas grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia, y destinos residenciales en auge como Málaga, Alicante o Palma, han alcanzado máximos históricos tanto en el precio del alquiler como en la vivienda usada, según los últimos datos de Idealista. A esta lista se suman también Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Granada y Santander.

Según el último análisis mensual de Idealista, en el caso de la vivienda usada, su precio ha registrado una subida del 12,8% interanual en mayo, situándose en 2.391 euros el metro cuadrado. Este dato supone además una subida de un 5,3% en los tres últimos meses, de un 1,7% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que Idealista tiene registros.

Mientras tanto, los alquileres no se quedan atrás. También según datos de Idealista, mayo cerró con una subida interanual del 9,9% de las rentas, que alcanzaron los 14,5 euros por metro cuadrado. Este dato, como remarca el portal inmobiliario, supone el récord histórico de las rentas en España en un contexto dominado por la escasa oferta y la fuerte demanda.

Por capitales de provincia, San Sebastián es la capital más cara de España para compra al situar su precio en 6.025 euros/m2 (+8,4% anual), nuevo máximo de la ciudad donostiarra. Esto implica que una vivienda usada de 80 metros cuesta de media en San Sebastián 482.000 euros.

Le sigue Madrid, que supera por primera vez la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado con un precio de 5.573 euros/m2 (+24,6% anual). El nivel de precios es tal que supera en un 54,4% al precio máximo que se anotó la vivienda en pleno boom inmobiliario. Y es que, en marzo de 2006, la vivienda en Madrid llegaba a 3.609 euros/m2. Un precio que no superó hasta octubre de 2018.

También en máximos se sitúa Barcelona (4.895 euros/m2 y un alza del 10,8%), Palma (4.772 euros/m2 y una subida del 17,3%), Málaga (3.427 euros/m2 y un incremento del 17,4%) y Valencia (3.017 euros/m2 y un alza del 19,5%).

Las Palmas de Gran Canaria (2.507 euros/m2, +10,8%), Alicante (2.371 euros/m2, +13,2%), Granada (2.422 euros/m2, +14,3%), junto a Santander (2.727 euros/m2, +20%), Melilla (2.073 euros/m2) y Pontevedra (2.154 euros/m2), se unen a las capitales donde la vivienda usada en venta nunca se había anotado precios tan altos.

"Estas ciudades, salvo Melilla y Pontevedra, también presentan registros en máximos en los precios de los alquileres de vivienda habitual, llevando al mercado residencial en estas 10 urbes a una intranquilidad devastadora para la demanda que busca una vivienda donde vivir", señala Idealista.

El comportamiento de las rentas del alquiler en estos mercados también ha sido alcista, ya que suben a doble dígito en Madrid (11,7%), Valencia (10,9%), Barcelona (10,6%), Málaga (10,2%), Palma (10%), mientras que crecen algo más moderadas en Alicante (8,6%), Granada (8,2%), Santander (7,4%), San Sebastián (7,2%) y Las Palmas de Gran Canaria (5,8%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros de España, con un precio de 23,9 euros/m2 (1.912 euros al mes por un piso de 80 metros), seguida por Madrid (21,7 euros/m2) y San Sebastián (18,5 euros/m2). Les acompañan Palma (17,8 euros/m2), Valencia (15,7 euros/m2) y Málaga (15,6 euros/m2) y del resto de ciudades en máximos, cuentan con alquileres medios de 13,6 euros/m2 en Las Palmas de Gan Canaria, por delante de Alicante (12,2 euros/m2), Santander (11,4 euros/m2) y Granada (10,3 euros/m2).

En el caso de Barcelona, desde noviembre de 2021, las rentas del alquiler no han parado de subir, y en los últimos 38 meses, los incrementos anuales han sido de doble dígito cada mes. Frente al tope de precios alcanzado en el anterior boom inmobiliario, los alquileres han subido un 55,2%.