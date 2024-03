España sigue a la cabeza del paro europeo mientras que el desempleo en la eurozona y la UE registra su nivel más bajo

La tasa de paro de la eurozona fue del 6,4% en el mes de enero, una décima menos que en diciembre de 2023 (6,5%) y dos por debajo de la de enero del año pasado, situándose así en su mínimo histórico, tal y como informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea la tasa de desempleo fue del 6% en enero de 2024, manteniéndose estable respecto al mes anterior y por debajo del 6,1% registrado en enero del año anterior.

No obstante, esta tendencia positiva de los datos europeos no se refleja en nuestro país, y es que España se situó como el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro general y juvenil en enero. De esta forma, España ocupa el trono del desempleo de la UE desde febrero de 2022 (24 meses) cuando desbancó a Grecia como el peor país en materia de empleo. Sin embargo, exceptuando enero de 2022, cuando Grecia nos adelantó momentáneamente (13,6% vs. 13,2%), España suma cerca de tres años con el mayor paro de la UE, desde mayo de 2021.

La oficina de estadística cifra en 13,14 millones las personas que estaban desempleadas en la Unión Europea el primer mes del año, de los que 11 millones se encuentran en los veinte países que comparten el euro. Respecto a diciembre, el desempleo de la eurozona se redujo en 34.000 personas, mientras que en el club comunitario esta tasa cayó en menor medida con 7.000 individuos menos. Si se compara con los datos de enero de 2023, el desempleo se redujo en 232.000 personas en la zona euro y cayó en 10.000 personas en la Unión Europea.

En España, la cifra total de desempleados rondó los 2,79 millones en el mes de enero, 22.000 menos que en diciembre y 274.000 por debajo que hace un año. El porcentaje español de enero se situó en el 11,6% reduciéndose una décima frente a diciembre (11,7%) y cayó 1,4 puntos porcentuales frente al registrado en el primer mes de 2023 (13%). Tras España, le siguen Grecia, con un 10,4%, Lituania (7,7%), Finlandia (7,6%), Francia (7,5%), Italia (7,2%) y Estonia (7%). Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en Malta (2,2%), Polonia (2,9%), República Checa (3%), Alemania (3,1%) y Eslovenia (3,3%).

Paro juvenil

En el caso de los jóvenes menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro y la Unión Europa se mantuvo estable respecto al mes precedente, situándose en un 14,9% y 14,5%, respectivamente. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados alcanzó los 2,89 millones en el club comunitario, mientras que en la zona euro se situó en los 2,31 millones de personas.

En comparación con diciembre de 2023, el desempleo juvenil cayó en 4.000 personas tanto en la UE como en la eurozona. No obstante, si se compara con los datos registrados hace un año, el paro juvenil aumentó en 168.000 personas en los Veintisiete y en 66.000 personas en los países de la moneda única.

España se situó a la cabeza del desempleo juvenil en enero, con una proporción del 28,6%, por delante de Grecia (22,9%), Italia (21,8%), Luxemburgo (20%), Estonia (18,1%) y Francia (17,3%), mientras que las tasas más bajas se las apuntaron Alemania (5,7%), Malta (7,8%) y Chequia (8,1%).