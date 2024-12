Estas son las mejores recomendaciones para compartir un décimo de la Lotería de Navidad de forma segura

Queda menos de un mes para uno de los días más mágicos del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, fecha que todos los españoles esperan con ansia deseando que su décimo sea el premiado, aunque compartirlo siempre es la mayor recompensa. Sin embargo, la ilusión puede desaparecer rápidamente si no aseguramos la participación.

Para evitar problemas al cobrar el premio es importante que todos los que comparten el décimo paguen su parte, ya que si toca y alguien no lo tiene porque no lo pagó luego no podrá reclamar el premio independientemente, avisan desde Legálitas. Es más, solo la persona que tenga el boleto premiado es la que podrá cobrarlo, por lo que conviene dejar por escrito el acuerdo de compartir la compra entre varios y la manera en la que se dividirá el premio en un documento que también incluya el nombre de todos los participantes, la firma y el DNI de los mismos, además de la fecha y foto del décimo original. Otra forma de compartir el décimo de forma segura es fotocopiarlo e incluir en cada copia estos mismos datos para que cada participante pueda tener una fotocopia del número que juega.

Muchos apuestan por compartir el décimo directamente por Whatsapp por comodidad enviando una foto del décimo compartido a un grupo en el que estén todos los participantes, una opción arriesgada teniendo en cuenta que los pantallazos de esta aplicación pueden ser manipulados fácilmente. Algo parecido ocurre cuando el décimo se compra directamente online. Al no tener el boleto de forma física es fundamental que el que lo adquiera guarde el resguardo de compra, ya que tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad.

Ha quedado claro que para compartir hay que demostrar y custodiar bien tanto el décimo como los datos de los participantes para evitar confusiones en el reparto del dinero en caso de que resultase premiado. Por esto también es importante no perder el boleto, pues sin copia física no se puede cobrar, ni aunque se tenga una foto, pues la normativa establece que "los décimos son documentos al portador, por lo que no se reconoce más dueño que al que los presente", lo que también significa que si lo roban y el ladrón presenta el décimo premiado, puede cobrarlo, reconocen desde Legálitas. Ante esta situación, el Tribunal Supremo permite el cobro de un décimo perdido o robado si se interpone una denuncia (en la que se incluya el número, la fracción, la serie y la fecha del sorteo) y se da cuenta al Organismo de Loterías y Apuestas del Estado para que se pueda suspender el pago del premio del décimo perdido.

Cuidado con las falsificaciones

Aunque llevemos prisa y haya cola en la administración en la que queremos comprar nuestro décimo, siempre hay que hacerlo en el establecimiento oficial y no sucumbir a las ventas ambulantes, pues en muchas ocasiones ofrecen boletos falsos. Sin embargo, la falsificación también puede estar presente en bares y locales clandestinos, casos anómalos que no representan a la mayoría, pero toda precaución es poca ante el mayor sorteo del año.