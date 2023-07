Estos son los 5 ciberataques más habituales en verano

Estamos mirando el móvil cuando de repente nos salta una notificación de un SMS en el que nuestro banco nos informa de que se ha producido un cargo en nuestra cuenta. Al principio no podemos evitar asustarnos, pero después caemos en la cuenta de que seguramente se trate de un timo más que circula por las redes. Los ciberataques son una de las enfermedades más letales de Internet que no dejan de infectar el mundo digital Y es que día sí y día también, los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para intentar hacerse con el dinero o la información sensible de aquellos más ingenuos.

A pesar de que el verano ya ha llegado, las vacaciones no lo han hecho para los ciberdelincuentes, dado que el viajero sigue expuesto a una serie de amenazas cibernéticas durante estas fechas, por lo que bajar la guardia no es una opción. Ante este escenario, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exponen los riesgos más típicos que suelen ocurrir durante la temporada estival: