Estos son los sectores que más trabajo darán en 2026

La digitalización ha modificado por completo el mundo laboral dando mucho protagonismo a las áreas STEAM (denominadas así por las siglas inglesas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), que son ahora las que más personal bucan. Así la recogido la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs en su análisis de los sectores con su contratabilidad.

A finales de año, las empresas y administraciones comienzan proyectos y planifican nuevas inversiones. Este es el momento clave en que la demanda de perfiles especializados en estos campos concretos se intensifica. En concreto, en 2025 se ofertaron 146.000 puestos de trabajo para estas tareas y se espera que esta cifre se mantenga o aumente de cara al próximo año.

En el mes de octubre la aplicación registró 8.753 vacantes dirigidas a ingenierías y técnicas y 7.336 en informática y telecomunicaciones. Esto no es más que un reflejo de las necesidades del mercado laboral actual, así como de la apuesta de las compañías por profesionales capaces de aportar valor en entornos altamente competitivos.

En este contexto, y con la tecnología siempre como principal referencia, las oportunidades laborales en ámbitos como la programación, la ingeniería, el análisis de datos o el diseño digital emergen con fuerza. Así, todo el personal especializado tiene altas probabilidades de poder incorporarse a sectores estratégicos que se encuentran en plena expansión.

Algunos ejemplos de vacantes en estas áreas ofrecidas por InfoJobs son: programador de videojuegos en Palma de Mallorca o analista de datos junior, en la misma ciudad. Moviéndonos a la capital se pueden encontrar ofertas para ingenieros/as especializados en machine learning y operaciones en la nube o programadores especializados en ERP a medida.

Como se demuestra en el informe, no es necesario vivir únicamente en la capital para poder acceder a un puesto de trabajo 'STEAM', pues cada vez más provincias se han rendido ante lo que se consideran los empleos del futuro.