Etiquetas engañosas: el PP reclama una revisión del etiquetado de los “pescados vegetales”

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado ha registrado una moción en la que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el correcto desarrollo del Reglamento UE 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. El motivo de esta moción es evitar que los clientes se confundan con el etiquetado en los productos de origen vegetal que se denominan como “pescado”, pero que en verdad son imitaciones, como es el caso del “atún vegano”.

El portavoz de Pesca del GPP, Manuel Ruiz Rivas, recuerda que “el consumo de pescado está sufriendo una bajada importante, sobre todo en personas jóvenes y en familias con hijos”. En este sentido, explica que esto se agrava por la popularización de nuevos hábitos de alimentación, como es la vegetariana o la vegana, que “se aprovechan de un etiquetado confuso en determinados productos”. Como ejemplo, Ruiz se refiere a la utilización del término “merlvza” en lugar de merluza en algunos productos que son de origen vegetal.

De este modo, el portavoz exige que “cualquier designación comercial y descripción de la venta de pescado se refiera exclusivamente a productos pesqueros y se corrija el etiquetado confuso de los productos de origen vegetal”, ya que, en su opinión, la información alimentaria debería incluir las características de los alimentos de forma veraz y clara “en cuanto a su naturaleza, identidad, propiedades y composición”, un requisito que también extiende “a los productos de origen vegetal".

Otro de los puntos de la moción del PP reclama al Gobierno es que defienda ante la Comisión Europea una propuesta legislativa para reservar cualquier definición comercial en la próxima revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

La OCU pide incluir "sabor a…" en las etiquetas

No es la primera vez que el etiquetado de los productos vegetarianos o veganos resulta controversial y confuso, según recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que aclara que no está en contra de este tipo de productos, pero ante la creciente confusión de los consumidores en los etiquetados de alimentos vegetales que imitan el aspecto de animales, insta a las autoridades a no permitir el uso de nombres que den a entender un origen animal.

Asimismo, considera que si aparece el nombre del animal, debe ir junto a la palabra “sabor a…”, pescado en este caso, en el mismo tamaño de letra que los aromas incluidos. Además, como ya sucede en Francia, la OCU pide que se prohíban en los productos vegetales denominados como “filete”, “chorizo” o “salchicha”, asociados a productos cárnicos. Por último, pide que no se permita el uso de dibujos o fotografías que muestren al animal al que intentan parecerse, ya sea ganado o pescado.