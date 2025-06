Un experto laboral asegura los días de asuntos propios no son un derecho de los trabajadores: "Es legal que la empresa te los niegue"

Los días de asuntos propios o de libre disposición son aquellos que pueden solicitar los trabajadores a la empresa para ausentarse de su puesto de trabajo sin necesidad de justificarlos. Asimismo, también son días que no se tienen que solicitar para un fin determinado, a diferencia de lo que ocurre con los permisos retribuidos del Estatuto de Trabajadores. Y es que una persona trabajadora podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración cuando se casa, por el fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o por el traslado de domicilio habitual, entre otros motivos, tal y como establece el artículo 37 de la vigente normativa.

¿Todos los trabajadores tienen días de asuntos propios?

Aunque muchos españoles creen que tienen derecho a disfrutar de días de asuntos propios cada año en su empresa, esto es un error. Estos no están recogidos en el Estatuto de Trabajadores, por lo que no todos los trabajadores podrán disponer de estos días.

"Es muy posible que no tengas derecho ni a un solo día de asuntos propios en todo el año y que sea totalmente legal que la empresa te los niegue", explica el abogado laboralista Juanma Lorente en un vídeo publicado en la red social TikTok.

Los días de libre disposición suelen reconocerse en algunos convenios colectivos, es decir, donde quedan regulados los derechos y obligaciones entre trabajador y empresario. Asimismo, el empleado podrá disfrutar de estas ausencias si están establecidas en su contrato de trabajo.

El número de días de asuntos propios a los que el trabajador pueda tener derecho vendrá marcado por la norma de aplicación que lo regule –convenio colectivo, de empresas...–; al igual que si se trata de un permiso retribuido.

Tampoco se deberá asumir que los días de asuntos propios son retribuidos, ya que al no considerarse tiempo efectivo de trabajo, la empresa no está obligada a pagar el salario por estos días. No obstante, esto variará según lo que se establezca en el convenio colectivo, contrato o pacto laboral. Además, la decisión de aprovechar o no los días de asuntos propios quedará a discreción del empleado, puesto que no existe una obligación legal que los respalde.

"Si quieres saber si tienes días de asuntos propios, te recomiendo que eches un vistazo a tu convenio colectivo", sentencia el experto laboral en su cuenta de TikTok.