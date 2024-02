Los expertos avisan de que sin soluciones tecnológicas, recursos e inversiones descarbonizar la industria "no será viable"

Sin soluciones tecnológicas, recursos e inversiones públicas y privadas llegar a 2050 con la industria descarbonizada "no será viable". Así lo advierten los expertos que la Fundación Naturgy ha reunido en un coloquio, en el que se ha presentado ha presentado este miércoles el estudio "Perspectivas para la transformación digital para una economía verde", un informe, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-IIT) y presentado por Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI-IIT, y Timo Gerres, docente e investigador invitado de este mismo centro. En él se apunta que la transición energética de la industria requiere "de tiempo y una política industrial europea" que acompañe e incentive la formación de un Mercado Único neutro en emisiones, capaz de fomentar la competitividad tecnológica.

La industria se erige como un pilar básico en la mayoría de las economías desarrolladas, contribuyendo con un 12,3% al valor añadido en el país, pero a su vez también es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. En España se le atribuye un 24,1% del total nacional. Además, la industria consume proporcionalmente más energía que otras actividades económicas.

El sector industrial en nuestro país es responsable del 20,5% del consumo final de energía, lo que implica una huella de carbono correspondiente al citado 24,1% de todas las directas del país. Sin embargo, se aprecia una gran heterogeneidad en el consumo energético, la intensidad energética de los procesos y las emisiones de gases de efecto invernadero que derivan de las diferentes actividades industriales. En España, más de la mitad del consumo energético y casi el 80% de las emisiones de la industria están vinculadas a la producción de materias primas como el acero, cemento, productos petroquímicos, papel y otros productos obtenidos a partir de minerales no metálicos, como el vidrio y la cerámica, cuyo valor añadido bruto es mucho menor que el de otras actividades industriales. Además, para obtener acero, cemento y productos petroquímicos se procesan materiales que contienen carbono (carbón, cal o petróleo, respectivamente) y por lo tanto su producción supone tanto emisiones asociadas al consumo energético (“emisiones energéticas”) como otras resultantes de reacciones químicas a partir de estas materias (“emisiones de proceso”).

Lo cierto es que la estructura del sector ha experimentado grandes cambios a lo largo de las últimas cuatro décadas, desde su integración en los mercados europeos y globales, marcados por el crecimiento económico y la crisis estructural. El hecho de alcanzar el objetivo de emisiones netas 0 en el año 2050 supone para la industria un inmenso desafío. Y es que, pese a que ha logrado reducir su intensidad energética en un 25% desde el año 2000, se enfrenta a unos retos para descarbonizarse que no son comparables con otros sectores de la economía. Pedro Linares, profesor en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas ICAI asegura que “las tres cosas más difíciles de solucionar son, primero, la provisión de energía térmica a muy alta temperatura; segundo reto, las emisiones de proceso, las emisiones de gases de efecto invernadero que no tienen nada que ver con la energía que utilizas; y tercer reto, la gran diversidad que hay en cuanto te sales de los grandes sectores intensivos.

Según Timo Gerres, investigador y profesor asociado en Comillas “se puede diferenciar entre dos tipos de emisiones: emisiones de proceso y emisiones de energía. Las emisiones de energía están vinculadas directamente al uso de energía en la industria. Entonces si yo utilizo, por ejemplo, un combustible fósil para mis procesos de producción, eso directamente causa emisiones”. A esto, Linares añade que "luego hay otros procesos industriales como la fabricación de fertilizantes, como la producción de cemento en las cuales también se produce CO2 por reacción de los componentes que forman parte de su estructura misma, independientemente del tipo de energía que utilicemos para calentarnos. Eso es lo que llamamos emisiones de proceso”.

Aunque la producción de materias primas es esencial para el funcionamiento de otros sectores, comparativamente son estos últimos, los destinatarios son los que generan mayor valor añadido. Es el caso de las industrias de producción de bienes y servicios, como, por ejemplo, la industria química, la informática o la biotecnología.

Tipos de soluciones para la reducción de las emisiones

Existen varios tipos de soluciones para reducir las emisiones que, de forma generalizada, podrían aplicarse a todas las industrias. Estas medidas hacen referencia al cambio de fuentes de energías fósiles por alternativas menos intensivas o neutras en carbono, la captura de las emisiones durante los procesos de producción, el cambio de insumos materiales, es decir, el uso de nuevos recursos en la producción, y a la mejora en la eficiencia energética de los procesos. Según Linares: “La mejora en la eficiencia de los procesos se puede aplicar en todos los procesos industriales. El único inconveniente es que no te da para descarbonizar 100%”.

Tal y como explica Timo Gerres, “las emisiones de proceso son lo más difícil de reducir porque implican que cambiamos los procesos mismos, cambiamos la manera en cómo producimos los materiales. En el sector de acero, por ejemplo, hablamos sobre acero primario producido con hidrógeno, por ejemplo, y un reciclaje mucho más fuerte. Si hablamos sobre el sector del cemento, ahí casi la única solución es la captura de CO2. En el sector petroquímico el reciclaje puede jugar un rol muy importante, mientras las empresas también están explorando vías alternativas para conseguir, por ejemplo, plásticos a base de otros materiales.

Por otro lado, la sustitución de fuentes renovables es un requisito indispensable para la supresión de las emisiones asociadas con la energía en los procesos térmicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones de cada fuente de energía para alcanzar y mantener altas temperaturas y las tecnologías disponibles para operar con estas alternativas limitan las opciones de las industrias. Así, Gerres explica que “si hablamos de procesos industriales con temperaturas de un rango de hasta 200ºC, ahí existen muchísimas opciones. Hablamos, por ejemplo, sobre calderas eléctricas, bombas de calor, hablamos sobre energía solar térmica. En caso de procesos térmicos de más de 500ºC, los gases renovables son la solución más viable para evitar emisiones energéticas de la industria. Ahí hablamos sobre hidrogeno, más hacia el futuro, pero también, más en la actualidad sobre el metano, que puede reemplazar al gas natural sin grandes modificaciones”.

Políticas europeas

Las políticas europeas de los últimos años, entre las que destaca la Ley Europea del Clima, pondrían de manifiesto la prioridad política en la Unión Europea respecto a la transformación de la industria. Los objetivos de descarbonización son muy ambiciosos y exigen a las industrias niveles de cambio e inversión muy altos, en un periodo de tiempo muy corto, además. Según explica Linares, “este proceso de transformación en el fondo no sólo va afecta a la industria, va a afectar a todo. Va a haber creación de empleo y mayor actividad en estos sectores adaptados al futuro y va a haber pérdida de empleo, pérdida de rentas, en los sectores que no son capaces de transformarse”. Esa fue la respuesta que se dio desde Bruselas a la Ley de Reducción de la Inflación de EE UU (IRA, por sus siglas en inglés) promulgada por el presidente Joe Biden y aprobada el 16 de agosto de 2022. Entre los objetivos de esta ley destacan la aceleración de la transición energética, la reducción de los costes sanitarios y, por supuesto, frenar la inflación mediante la reducción del déficit.

"Frente al IRA americano, Europa tenía dos opciones. Por una parte, podría regular un fondo soberano europeo, pero esa no fue la decisión que tomaron los veintisiete de manera que realmente supusiera una alternativa al mecanismo americano, lo que hizo fue relajar para que los estados pudieran hacer lo quisieran". Tal y como han asegurado durante el coloquio de expertos, “la distorsión de la competencia en la UE no tiene precedente alguno, es un reto muy serio que va a costar enderezarlo”.

Aquí entra la competencia intraeuropea, donde vemos cómo se relaja el contexto de ayudas de estado. Alemania, por su parte, ha aprobado su contrato para la industria del carbono. En concreto, se trata de un plan de subvenciones del gobierno alemán por valor de 4.000 millones de euros, al que la Comisión Europea le ha dado el visto bueno, para ayudar a reducir las emisiones de la producción industrial. Las ayudas se concederían a través de contratos bidireccionales de carbono por diferencia (CCfD), “contratos de protección del clima”, que compensan a las empresas por los costes adicionales de cambiar a procedimientos de producción neutros para el clima.

"En el ámbito del I+D+I, Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Europa subvenciona, los Estados son quienes ponen esos fondos. El problema es que los que tenemos menos margen fiscal, tenemos menos margen para que nuestras industrias sean competitivas. Por eso, los fondos Next Generation adquieren relevancia, no sólo en materia de estructura, sino también en materia industrial", aseguran.

A su vez, se citó la frase “la mejor política industrial es la que no existía”, para exponer así que a raíz de la crisis financiera se han visto nuevos mecanismos. El caso de los 4.000 millones que va a destinar Alemania es un ejemplo de esto. En lo relativo a España, Jordi Llinares San Juan, Director General de Programas Industriales (Ministerio de Industria y Turismo) ha defendido la línea seguida del PERTE, un programa que, según ha dicho, es muy parecido al de los fondos del sector naval. Se busca así un fondo en el que se gestione también de manera privada, realimentándolo con ayudas públicas a los costes de emisión. "Hay que lanzar ese estudio", ha puntualizado. En este sentido, los expertos que participaban en el encuentro han destacado que los PERTE son un encaje de bolillos muy hábil dentro de un mercado muy encorsetado. Es un corsé que varios países están obviando haciendo algo y España tiene que hacer esa apuesta. "Volvemos a la economía domestica, es una cuestión de decisiones".

También han subrayado que el gas natural ha sido un pilar fundamental de la industria que tenemos hoy en día y tiene que seguir siéndolo, acompañado de los gases renovables. Pero con respecto a estos últimos, el foco recae en cuándo, cuánto y a qué coste. "Algunos no van a llegar hasta que tengamos la tecnología suficiente. Y si logramos producirlo, pero no a un coste que permita entrar en la competencia internacional, no valdrá para nada".

Otro punto es el calor industrial. La industria consume mucho calor, no sólo electricidad, de ahí la descarbonización. Uno de los problemas fundamentales es el cuándo. Los PERTE no son la herramienta más adecuada para esto. Y en cuanto a la descarbonización, aseguran que el PERTE va a ayudar, pero lo va a hacer on una proyección de futuro completamente distinta.

Carlos Reinoso, portavoz de Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ha explicado que "en el 2040 la industria estará descarbonizada o no lo estará. Y esto no va a suceder por mucho activismo climático que haya, ni por lo que se apruebe en el BOE por mucho 'buenismo' que se ponga". En cuanto al informe, son tres las claves que destacan en el informe para Reinoso. Estas son el factor tecnológico, el factor temporal y las inversiones. El factor tecnológico va a ser la clave, ha dicho, "nos tiene que dar la solución a tener en el futuro una industria radicalmente distinta, nos coinciden con la transformación de la industria sectores ligados al automóvil, industria de la siderurgia, sectores relacionados con pymes, sectores donde la selección de procesos puede ser determinantes, y por tanto esa gran variedad requiere de una gran variedad en la tecnología para descarbonizarlos". En este sentido, el experto ha querido subrayar una frase que a su juicio describe muy bien la situación en la que nos encontramos: “necesitamos más neutralidad tecnológica y menos dogmatismo/idealismo tecnológico".

En cuanto al factor temporal, defiende que necesitamos tiempo, ya que algunas tecnologías están aquí, pero otras necesitan más tiempo. Es importante contar con plazos suficientes para ello. Y con relación a las inversiones, Reinosa ha advertido de que estas podrían multiplicarse por dos o incluso por tres si se quiere llegar a esa descarbonización. "Es cierto que hay países con mayor balanza fiscal, pero al final es un tema de opciones. Muchos están priorizando en la industria para tener una economía más resiliente, más trabajo, más I+D, más balanza comercial. Al final, priorizar la política industrial es una opción y es lo que se espera de España y lo que gustaría que hiciera el Gobierno". También ha dicho que las inversiones las hacen las empresas. Para que haya inversiones hoy, estas necesitan ser rentables y para eso hay que ser competitivos. "Aquí entra mano de obra, materias primas... la energía tiene un paso importante ya que es uno de los pocos segmentos donde las políticas nacionales influyen de manera muy sustancial, aunque esto no llegue a los consumidores en general".

Igualmente, en un momento de la ponencia se hizo mención a Apple y la cancelación de su apuesta por el vehículo autónomo, un movimiento que llega después de haber realizado una gran inversión por parte de la compañía americana. "Es un buen ejemplo de la consecuencia del proceso de descarbonización que más allá de ideas y acciones directas tiene que ser una cuestión entendida por la sociedad. Hay que llegar a ello, y sobre todo quien tiene capacidad de legislar tiene que aclarar cuánto cuesta y quién lo paga", se ha dicho.

El papel de las pymes

Por otra parte, durante el coloquio de expertos se ha querido remarcar que la dependencia del coste de la energía muchas veces se atribuye a las grandes empresas, pero lo cierto es que son muchas las pymes que existe en nuestro país. "España es un país de pymes", han recordado. Sobre esto Jose Miguel Guerrero, vicepresidente de pymes, ha afirmado que pese a la gran presencia de pequeñas y medianas empresas en España, los datos indican que el 80% de las emisiones de gas corresponde a grandes empresas y el 20% a pymes. También ha remarcado que "lo principal es pensar en pymes. La perspectiva de una pequeña empresa es totalmente diferente. La descarbonización es una realidad a la que deberíamos llegar, pero también es importante que se entienda la globalización como una parte de recursos, exigencias...". Además, ha resaltado que cuando vemos que los PERTE son difíciles de acceder por parte de pymes, la gran parte de los problemas de debe a una cuestión burocrática y a los requisitos marcados.

"El 99% de la economía en España es basada en pymes. Y a las pymes lo que más les preocupa es el día a día, no pueden dedicar recursos en ese tipo de problemas. Por ello, simplificar los trámites, es una de las claves. “Son demasiado complejos, ahí está la protesta del campo… Los trámites burocráticos son espectaculares y al final se basa en una desconfianza en quien va a hacer eso, hay que simplificar todo el proceso”. Según han dicho, los plazos se tienen que ajustar a la realidad de las empresas. También respecto a las comunidades autónomas, se requiere que haya una legislación clara y estable. En cuanto a los retos a los que se enfrenta la industria, Guerrero ha sentenciado que "las grandes transformaciones siempre se han hecho con equilibrio. Pero la solución no es que se subordine la industria al cambio climático”.

Por su parte, el representante del Gobierno en el coloquio ha asegurado que "para hacer política industrial hay que hacer una dotación económica, pero también la pequeña y mediana empresa se tiene que acostumbrar a que los mecanismos que nos regulan en las ayudas de estado van enfocados en el I+D+I, no sólo en lo energético. Por tanto, ahí administraciones, sector público y privado tienen que ir de la mano", aclaraba. Según ha explicado, el reto está siendo mayúsculo, pero el foco es hacer política industrial. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas ha insistido en que tienen que hacer ese esfuerzo, "estamos intentando ser didácticos", destacando otros departamentos como CDTI, enfocado en el I+D+I. "Hay que ser dialogantes para ver cómo se pueden canalizar esos fondos, porque es la única manera que Bruselas nos brinda y porque hay que ser competitivos en esta aldea global".

Por otro lado, ha defendido que hay que hacer un mix para poder llevar a cabo una política económica y de desarrollo efectiva. Con I+D pero también con subvenciones para dotar de una cobertura estratégica a las empresas de la industria española. "A veces es complejo, pero cuando gestionamos dinero público hay que ser muy garantistas, los funcionarios ha de ser muy cautos en este tipo de gestiones, no utilizar los mecanismos de las ayudas minimis, esto es 'dame los fondos y yo ya los gestiono como quiero'. El reglamento general de exención por categorías lo complica todo más". Con todo ello, se puede llegar así a la conclusión de la necesidad que hay de encontrar un equilibrio entre garantismo por parte de las administraciones y una simplificación de los procesos burocráticos.

Igualmente, se habló de la gestión del talento, con el cambio de operarios por ingenieros, cómo se podría hacer operativo y el hecho de que los incentivos que se van dirigidos al I+D+I no permite actualizar la mano de obra. Desde la parte del Gobierno, se ha puntualizado que consiste también en elegir, "uno tiene un presupuesto y uno decide dónde lo invierte". Así, ha defendido la política de Cluster, asegurando que se ha hecho una gran apuesta por la inversión de la política industrial en los últimos años. También el papel que juegan en esta materia los fondos de Fundae, fondos para formación en empleo, la formación dual, etc. "Es la clave", ha dicho. "O se invierte en tecnología o no se es competitivo. No es una opción, es una necesidad. A través de Fundae y la modificación de la FP se construye una buena forma para seguir adelante con esto". En ese sentido, se coincidía en que la gestión del talento va a ser clave, señalando que la FP dual está siendo un gran avance. "Hay que acoger personas que puedan hacer prácticas porque todas las formaciones que hagamos serán duales".

Economía circular

Una de las formas que se mencionan en el estudio para superar los retos de la transición es crear mercados para productos verdes en una economía circular con incentivos para el uso eficiente e inteligente de materias primas. En conjunto, las medidas regulatorias existentes y nuevas políticas dirigidas al consumo sostenible y circular son claves para incentivar el reciclaje y un diseño de productos que facilite la reutilización de sus materiales.

El uso óptimo de las materias primas en una economía circular implica una reducción del uso de materias primas mediante altas tasas de recuperación y reciclaje de residuos. Para maximizar la circularidad, los productos intermedios y finales se deben diseñar para que las materias primas sean fácilmente recuperables y los productos finales reparables de forma sencilla. El uso óptimo de las materias disponibles también implica que el CO2 capturado y otros residuos se transformen en nuevas materias con valor añadido para la industria en lugar de ser emitidos o almacenados. Así, en el estudio se recoge que el gobierno financió proyectos relacionados con la economía circular, destinando 492 millones de euros, y energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (6.900 millones).

Igualmente, se quiso remarcar que "hay una clave en economía circular y es que tiene mucho futuro pero la sociedad tiene que saber qué es lo que cuesta reciclar la sociedad. La gente debe tener en cuenta que es una buena medida pero que hay que pagarlo, los consumidores tienen que pagar ese coste".

Por otra parte, según se comentó, esta economía circular en ocasiones puede llegar a resultar más cara. Y se ponía el ejemplo de Francia, con la medida de recogida de envases, sobre la cual, tal y como recordaban en el coloquio, se acabo diciendo desde el país galo que era un proceso más caro que si se hacían nuevos.