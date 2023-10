¿Y si Gaza la gobernara Israel?

Pocas diferencias de renta hay más abruptas en el mundo para países vecinos como las que existen entre España y Marruecos, y las que se dan entre Israel y los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. No podemos establecer una traslación directa del milagro israelí a Palestina, pero sí al menos evaluar las diferencias.

Fundado sobre un territorio con escasos recursos, sin petróleo en una región con vecinos que nadan en la abundancia de los hidrocarburos, los israelíes pasaron de ser colonos agrícolas cuando Ben Gurión declaró la independencia el 14 de mayo de 1948 a disponer de una de las rentas per cápita mayores del mundo, más que alemanes, franceses, británicos o españoles. De hecho, si usted viviera en Israel casi duplicaría su renta per cápita de un plumazo. De un territorio semiárido, donde el 60% del suelo lo ocupa el desierto del Néguev, Israel ha pasado a disponer de agua en abundancia hasta exportarla a precio de saldo a Jordania, Cisjordania y Gaza. Además, Israel es una de las grandes potencias tecnológicas del mundo, gracias a un sistema educativo de los más competitivos. Israel apenas supera los 9 millones de habitantes, el 75% de ellos judíos, pero cuenta con el 20% de los ganadores del Nobel y con el mayor número de ingenieros per cápita del mundo. Según el Índice de Innovación Mundial, Israel ocupa la posición 16 mientras España está en la 29. La esperanza de vida es de 82,5 años y la tasa de paro es del 4,2%.

Por su parte, el desempleo en los territorios palestinos ronda el 24,2%, según los datos del Banco Mundial de 2022, con un abismo entre Cisjordania (13,1%) y Gaza (45,3%). El PIB palestino figura entre los más bajos del mundo, en la posición 116 con apenas 19.000 millones de euros anuales, como Burkina Fasso, por el medio billón israelí (27ª potencia). La renta per cápita de los territorios palestinos es 15 veces inferior a la israelí, apenas 3.700 euros anuales. Ocupa la posición 106 en el Índice de Desarrollo Humano por el 22 de Israel, que a su vez está por delante de España. La esperanza de vida es de 74,4 años. Los territorios palestinos figuran en los últimos lugares de todos los índices económicos. Solo en uno destaca en la parte superior: el de corrupción, en la posición 107 de 158. ¿Vivirían mejor los habitantes de Gaza si Israel se hiciera cargo de la franja en vez de Hamás? Juzguen ustedes.