Gilmar inaugura en Micropolix la primera inmobiliaria infantil

Gilmar ha inaugurado en Micropolix, el centro de ocio infantil ubicado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, la primera oficina inmobiliaria infantil de España, un innovador espacio educativo y lúdico que permite a los niños descubrir, jugando, en qué consiste la profesión de agente inmobiliario. La iniciativa busca fomentar entre los más pequeños valores como el esfuerzo, la empatía, el trabajo en equipo y la importancia del hogar como espacio de convivencia y crecimiento.

El nuevo espacio, que fue inaugurado el pasado 11 de octubre, está diseñado a escala. Sorprendió por su creatividad, con mesas y sillas más pequeñas de lo habitual, suelos convertidos en un enorme tablero de Monopoly (en honor a la colaboración que tiene la inmobiliaria con el juego). Todo está pensado para que los niños se sientan protagonistas en un entorno que combina juego, aprendizaje y valores. Los niños, de entre 4 y 12 años, vestidos con chaquetas y corbatas o pañuelos naranjas –color corporativo–, vivieron su primera «jornada laboral» como asesores inmobiliarios júnior.

A través de distintas pruebas, planos y simulaciones, aprendieron a escuchar, atender a clientes, trabajar en equipo y acompañar a las familias en la búsqueda de su hogar ideal. Además, ganaron Eurix, la moneda oficial de Micropolix, mientras descubrían que detrás de cada llave hay una historia y un sueño por cumplir.

El acto contó con la presencia de Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar; Ignacio Mallagray, director de Marketing; y Diego Domingo García Muñoz, primer teniente de alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, entre otras autoridades.

«Esta oficina no es solo una inauguración, sino una declaración de principios», señaló Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar. «Llevamos más de cuarenta años ayudando a miles de familias a construir su hogar, y hoy damos un paso más al inspirar a los niños a soñar en grande y a creer en su propio futuro», añadió. Por su parte, Ignacio Mallagray, director de Marketing, destacó que «la idea nació de una reflexión sencilla, pero poderosa: que los más pequeños pudieran aprender, jugando, el valor del esfuerzo y la ilusión de ayudar a otros a encontrar su casa. Es un proyecto que combina aprendizaje, diversión y valores».

El evento se tiñó de simbolismo con el tradicional corte de cinta y la presentación de la escultura del artista dEmo, un osito naranja diseñado especialmente para esta oficina. Eladio de Mora, conocido artísticamente como dEmo, es un referente del arte pop contemporáneo, reconocido por sus esculturas coloridas y optimistas.

Convertido ya en emblema del nuevo espacio, el osito simboliza la conexión entre el arte y la infancia, entre el juego y el aprendizaje. Su presencia aporta un carácter alegre y emocional a una oficina pensada para inspirar y enseñar.

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los primeros «asesores inmobiliarios júnior Gilmar», en un ambiente de celebración y orgullo compartido.

A partir de ahora, la oficina infantil de Gilmar permanecerá abierta al público en Micropolix, ofreciendo a todos los niños y niñas la oportunidad de vivir su propia experiencia como agentes inmobiliarios.