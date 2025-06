El Gobierno endurecerá el porcentaje de horas de la jubilación flexible pero elevará el importe de la pensión

La Seguridad Social quiere que se trabaje más en la jubilación flexible, pero a cambio elevará la pensión en términos equivalentes. Así se ha planteado a los agentes sociales en la mesa de diálogo abierta sobre las pensiones, a la que el Gobierno ha presentado un nuevo borrador en el que plantea elevar del 25% actual al 40% el porcentaje mínimo de jornada necesario para acceder a la jubilación flexible y compaginar el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial. En a la vez que propone subir la cuantía de la parte de pensión que se sigue recibiendo en hasta un 20%.

Así lo constata el borrador del proyecto para modificar esta modalidad, deberán haber transcurrido "al menos seis meses" desde que el trabajador una vez jubilado decida reincorporarse al mercado laboral con esta opción para poder recibir esos incentivos.

Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN explican que con esta propuesta "se cumple con el compromiso adquirido por el Gobierno de seguir avanzando en la reforma de las pensiones" y, entre estos compromisos estaba "analizar los requisitos de la jubilación flexible para incentivar esta modalidad", dentro del pacto alcanzado el verano pasado con las patronales, CEOE y Cepyme, y con los sindicatos, CC OO y UGT. "Ahora la propuesta está en su tejado".

El documento, adelantado por Efe, eleva los porcentajes de jornada que debe realizar el que opte por esta modalidad de jubilación y que pasan de entre el 25% y el 75% a ser de entre el 40% y hasta el 80%. Estos serían los baremos a los que el jubilado tendría que acoplarse si decida optar por esta opción y sobre los que la Seguridad Social minorará la pensión en términos equivalentes con el salario percibido en función de las horas de trabajo realizadas.

Según la propuesta puesta sobre la mesa, la cuantía de la pensión a percibir -correspondiente a la parte que no se trabaje- será un 20% superior en el caso de que la jornada parcial sea entre el 60% y el 80%, y un 10% superior si la jornada es de entre el 40% y el 60% de una completa. También se especifica que el incremento será del 20% independientemente de la jornada en el caso de que se compatibilice con una actividad por cuenta propia, es decir, al emprender como autónomo, una opción que no se contemplaba hasta ahora, aunque con la salvaguarda de no haber estado de alta como autónomo en los cinco años previos a la jubilación.

El texto del borrador, que está siendo ya estudiado por patronal y sindicatos, también se detalla que en la parte de pensión que se sigue recibiendo "se mantienen los complementos por maternidad o de brecha de género", pero se retiran el de "inferiores a la mínima" y la posibilidad de que los años en jubilación flexible puedan servir para calcular de nuevo la base reguladora. A cambio se hace compatible con los incentivos a la jubilación demorada, que suponen incrementos de la pensión o el pago de una cuantía única en función del tiempo que se retrase la salida definitiva del mercado laboral.