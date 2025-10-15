Guerra sin cuartel en el Congreso: para Montero "el Gobierno solo ha subido los impuestos a los ricos", para el PP "ha convertido España en un infierno fiscal"

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se ha convertido en un campo de batalla entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el Partido Popular, intercambiando acusaciones y reproches acerca de los impuestos y la presión fiscal, cuyas visiones son diametralmente opuestas. Mientras Montero ha defendido que el Gobierno "sólo ha subido los impuestos a aquellos que tienen más capacidad económica, a los más ricos, y los hemos bajado a las rentas medias y bajas", para el PP ha sido todo lo contrario, "se está exprimiendo a la clase media y ha generado un auténtico infierno fiscal en España".

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha cargado contra el Ejecutivo por exhibir un "falso triunfalismo cuando los negocios y las familias españolas lo están pasando muy mal por la pérdida de poder adquisitivo", derivado tanto a la inflación como de las subidas de impuestos, en especial por no haberse adaptado la tarifa del IRPF al aumento de los precios. "Están engordando el PIB a base de gasto público", un crecimiento que ha asegurado "se financia con una deuda que hipoteca a las generaciones futuras en lugar de eliminar el gasto político superfluo". Entre las cifras que ha esgrimido, destacan que los niveles de deuda acumulada y la carga de intereses asociada son de 487.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente y que, desde 2017, el poder adquisitivo ha crecido apenas un 1% y varios estudios y encuestan advierten de que hasta un 90% de personas considera que han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

Además, ha afeado a la ministra de Hacienda los ataques continuos contra la clase media, que es con quien más recauda, con las rentas que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 euros anuales, al "haberse negado a deflactar la inflación", lo que ha contribuido "a batir todos los récords de recaudación fiscal. Eso es lo que pasa, que usted le está sacando a los españoles cada día más y más impuestos. Se ponga como se ponga, es la ministra del infierno fiscal", ha aseverado.

La vicepresidenta, en su turno de réplica, ha salido en tromba contra Bravo por "identificar gasto público con gasto superfluo, como si la sanidad o la educación fueran prescindibles", y le ha acusado de repetir el "mismo discurso de la crisis financiera, que lo único que provocó es que esta crisis se prolongara y profundizara". Además, ha defendido que el aumento de la recaudación no es fruto de una mayor presión fiscal, sino que se debe a "la buena marcha de la economía y al aumento del consumo, la inversión extranjera y la mejora las rentas salariales", ya que las subidas de impuestos del Gobierno han afectado solo a las rentas superiores a 300.000 euros, la banca o las energéticas. "La alternativa política que tiene el PP es la de siempre, bajar salarios" e impedir la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Parece que al PP le moleste que España vaya bien".

Montero ha insistido en que la OCDE apunta que en España la renta real disponible se ha incrementado un 8% desde el inicio de 2022, mientras que en Estados Unidos subió un 6%; en Francia un 4,3%; en Italia un 1,4%; y en Alemania un 0,4%; y quela deuda española se ha rebajado en 23 puntos porcentuales desde el pico que sufrió en la pandemia.