Hacienda aún no ha ingresado la devolución de la Renta a más de dos millones de contribuyentes: por qué y cómo obtener el reembolso en 24 horas

Queda menos de un mes para que la campaña de la Renta 2023-2024 llegue a su fin. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda hasta el 3 de junio, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 6.013 millones de euros a más de 8,68 millones de contribuyentes tras los dos primeros meses de campaña, en los que se han presentado 15,2 millones de declaraciones, de las cuales 11,3 millones con resultado a devolver. Según datos de TaxDown, todavía quedan 2.652.232 contribuyentes que aún no han recibido el ingreso, es decir, uno de cada cinco españoles, un 23%. ¿Por qué y cómo se puede obtener una devolución inmediata?

La Agencia Tributaria dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de las declaraciones (1 de julio) o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para practicar la liquidación provisional que confirme o rectifique el importe de la devolución que has solicitado. Si se retrasa, debe abonar intereses de demora al contribuyente.

No obstante, por mucho que consultes tu declaración no conseguirás que el proceso se acelere, más allá de los casos en los que hay aclarar algún punto o aportar información adicional. En definitiva, no queda otra que tomárselo con calma. Si no existe ninguna incidencia, la Agencia Tributaria te devolverá el importe de la Renta sin tener que hacer ningún trámite extra más allá de presentar la declaración. En cambio, si Hacienda detecta una incidencia, te hará llegar un requerimiento para subsanar los posibles errores.

De hecho, la Agencia Tributaria ha remitido cerca de 80.000 cartas (además de avisos en Renta Web y en la app en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes por posibles errores u omisiones en la presentación de la declaración de la Renta para que puedan rectificarlos antes de una eventual comprobación que pueda derivar en sanciones, informó este lunes el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Los contribuyentes que han recibido estos comunicados deberán revisarlos cuidadosamente para valorar si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria. Si finalmente Hacienda constata que había errores y omisiones, el contribuyente se expone a la generación de intereses y la imposición de sanciones.

Cómo conseguir la devolución de la Renta de forma inmediata

Este año, la startup española TaxDown, colaborador social de la Agencia Tributaria y plataforma que permite mejorar el resultado de la declaración de la Renta en 350 euros de media, incorpora una gran novedad: los contribuyentes pueden pedir una devolución instantánea, para recibir el pago en menos de 24 horas después de presentar la declaración.

“Estamos muy emocionados de lanzar este nuevo servicio de devolución inmediata que permite a los contribuyentes recibir el dinero de la devolución del IRPF en el momento que presentan su declaración de la Renta. Se trata de un servicio innovador en España", afirma Enrique García, CEO de TaxDown.