La huelga en Easyjet en Portugal cancela ya más de 200 vuelos

Los tripulantes de cabina de la aerolínea Easyjet en Portugal dieron inicio este jueves a una huelga de tres días que ya ha provocado la cancelación de cerca de 200 vuelos y que podrá llevar a paralizar otros 18. Un portavoz del Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC) luso explicó que los trabajadores en huelga protestan principalmente por la falta de estabilidad en sus horarios, lo que les impide conciliar su vida laboral y personal, y por errores habituales en los cobros de sus salarios.

La misma fuente, que aseguró que esta decisión llega tras meses de intentos de negociaciones con la aerolínea de bajo coste, espera que la adhesión sea "brutal".

Para estos tres días de huelga había programados cerca de 300 vuelos con personal portugués, que fueron reducidos a unos 80 de forma anticipada y ya no aparecen en los paneles informativos de aterrizajes y despegues de la gestora ANA - Aeropuertos de Portugal.

La mayoría de los trayectos que todavía están disponibles han sido establecidos como servicios mínimos, aunque hay 18 que no lo son, por lo que podrían ser cancelados si los trabajadores no se presentan. La misma fuente matizó que hay otros vuelos de la aerolínea que están gestionados por personal extranjero que no se verán afectados por la huelga. El SNPVAC espera que la compañía acepte negociar tras esta huelga y no descartan nuevas "jornadas de lucha" si no reciben respuesta a sus peticiones.