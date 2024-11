IAG no descarta que Level vuele a Asia, aunque no a corto plazo

IAG no descarta que Level, su aerolínea largo radio con base en Barcelona, vuele en un futuro a Asia. Sin embargo, el holding considera que, en este momento, no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo. Así lo ha asegurado el consejero delegado del conglomerado de aerolíneas, Luis Gallego, durante una rueda de prensa telefónica para presentar los resultados del grupo, que en los nueve primeros meses del año incrementó sus beneficio un 8,8%, hasta los 2.340 millones de euros.

Gallego ha explicado que, en este momento, las dificultades en la cadena de suministro impiden disponer de más aviones y que, por eso, sus esfuerzos se centran ahora en reforzar la operativa de Level en los destinos que ahora mismo tiene en América.

El directivo ha añadido que en estos momentos están centrados en conseguir el certificado de operador aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) para Level, lo que la convertirá en una aerolínea independiente. Ahora, ha añadido, la estrategia a seguir es la de hacer crecer la aerolínea de manera eficiente con los recursos con los que cuentan. Para ello, la aerolínea dispondrá de ocho aviones den 2026.

La que también dispondrá de más recursos es Vueling. La aerolínea de bajo coste del grupo dispondrá de tres nuevas aeronaves el próximo verano, según ha explicado la consejera delegado de la aerolínea, Carolina Martinoli. Los nuevos aparatos llegarán después de haber conseguido firmar un preacuerdo para el IV Convenio Colectivo de pilotos de la aerolínea. El pacto, como ha explicado Gallego, es muy importante dado que otorga estabilidad a la aerolínea y permite a IAG tener una clara visibilidad sobre sus planes para incluirla en su estrategia de asignación de recursos. El grupo había advertido de que la asignación de nuevos aparatos a la aerolínea de bajo coste quedaba bloqueada hasta el cierre de los acuerdos laborales con los pilotos, los últimos que faltaban después de que en septiembre del año pasado se firmara el de tripulantes de cabina y el de personal de oficinas.

Air Europa

Gallego también ha sido cuestionado al respecto de otro de los asuntos que tienen pendientes de resolver IAG, la ampliación de capital de Air Europa. La compañía del Grupo Globalia tiene previsto acometer esta operación, con un importe de entre 50 y 80 millones de euros, para no incurrir en causa de disolución antes de que acabe el año por las pérdidas que lleva acumulando desde la pandemia y del deterioro de su patrimonio neto tras agotarse la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno. IAG posee ahora mismo el 20% de la compañía, porcentaje que adquirió en el marco de la fallida compra de Air Europa. Gallego no ha despejado la incógnita y ha asegurado que todavía están sopesando si acudir a la ampliación para no diluir su participación en Air Europa o no.