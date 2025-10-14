El Instituto de Planificación Financiera Familiar impulsa la educación económica en España con su primer congreso especializado

El Instituto de Planificación Financiera Familiar (IPFF) consolida su papel como referente en la formación económica de las familias en España, ofreciendo microcursos, talleres y programas formativos que buscan acercar la planificación financiera al día a día de los hogares.

La misión del IPFF es clara: democratizar el acceso a conocimientos financieros prácticos que ayuden a las familias a organizar su presupuesto, ahorrar, invertir y proteger su patrimonio. Con un enfoque didáctico y accesible, sus formaciones están diseñadas para que padres, profesionales y educadores apliquen los aprendizajes de manera inmediata en su vida personal y familiar.

Una iniciativa clave: el I Congreso de Planificación Financiera Familiar

Como parte de esta labor, el Instituto organiza el próximo 5 de noviembre de 2025 el I Congreso de Planificación Financiera Familiar, que se celebrará en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras del Retiro (Madrid). El evento será gratuito y reunirá a expertos en planificación financiera, recursos humanos y educación económica para ofrecer estrategias prácticas a familias, profesionales y agentes sociales.

El programa incluirá ponencias de Jesús Torres Martos (Presidente de la AEDRH), Elizabeth Wakefield (asesora financiera independiente EFPA España), Eugenio Tomasa y Andrés López (planificadores financieros), quienes abordarán temas como:

Cómo las empresas pueden impulsar la educación financiera.

Claves para diferenciar estabilidad de libertad financiera.

Herramientas prácticas de planificación aplicables a la vida cotidiana.

IPFF: educación financiera con impacto real

Además de este congreso, el Instituto continúa desarrollando recursos para toda la sociedad: desde su programa de microcursos hasta materiales descargables, sesiones de acompañamiento profesional y comunidades de networking, siempre con la finalidad de empoderar a las familias en la gestión de su futuro económico.

“El conocimiento financiero es la base de la tranquilidad y la seguridad en los hogares. Con nuestras iniciativas queremos ofrecer a las familias las herramientas necesarias para construir un futuro sólido”, destacan desde la dirección del IPFF.