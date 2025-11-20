Jezz Bezos lanza una advertencia si vas a comprar un coche nuevo: "Quizá te convenga esperar, guardar tu dinero y ver qué pasa”

La volatilidad del mercado supone un problema para los ciudadanos. Estos cambios bruscos e impredecibles son un fenómeno natural en cualquier economía abierta, y su presencia puede convertir el acto de invertir en un terreno lleno de incertidumbre.

Por ello, lograr comprender esta volatilidad es imprescindible para cualquier persona que quiera construir riqueza de forma consciente y sostenida. Cuando el mercado se vuelve volátil, las dudas comienzan a aparecer y la toma de decisiones se convierte en un reto para todos aquellos que asumen riesgos.

Ante este dilema, Jeff Bezos ha querido expresar su percepción sobre la actualidad económica. El fundador y presidente ejecutivo de Amazon dio la voz de alarma hace 3 años acerca del estado de la economía y la situación a la hora de invertir.

Jeff bezos se pronuncia sobre el estado de la economía

La inversión es una de las vías para generar riqueza. Sin embargo, hay que tener especial cuidado a la hora de embarcarse dentro de este mundo. En una entrevista para la CNN, Bezos aseguró hace tres años que la economía "no se veía bien en ese momento".

"Las cosas se están ralentizando. Se están produciendo despidos en muchísimos sectores de la economía", confirmaba ante las preguntas del periodista. Lo cierto es que se trata de unas declaraciones antiguas, pero que siguen sirviendo para la actualidad. Aunque sus comentarios tengan ya algunos años, la actual volatilidad del mercado sugiere que quizá convenga ajustar el presupuesto.

La advertencia de Jeff Bezos a los ciudadanos

Ante la posibilidad de invertir, el fundador de Amazon quiso mandar un aviso a todos los ciudadanos. "Si estás pensando en comprar un televisor de pantalla grande, quizá te convenga esperar, guardar tu dinero y ver qué pasa", recomendaba el multimillonario.

"Lo mismo ocurre con un coche nuevo, un frigorífico o cualquier otra cosa. Simplemente, reduce el riesgo", apuntaba dejando en evidencia los posibles problemas que puede ocasionar una mala decisión.

No obstante, aunque esta advertencia no es una buena señal para los inversores, la realidad es que no todas las inversiones son iguales.

¿Qué inversiones son recomendables?

Existen algunas inversiones que podrían tener un buen rendimiento incluso si la economía entra en recesión. Estas son: