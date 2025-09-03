Ni jubilados ni autónomos: un propietario de viviendas revela cuál es el perfil que tiene la menor tasa de impagos

El CEO de Live4Live, Alberto Añaños, participó este fin de semana en el programa laSexta Xplica para analizar el problema de la vivienda en España, con especial atención a los alquileres de temporada. Durante su intervención, destacó que "el 80% de los alquileres de temporada son a universitarios", y señaló que este perfil de inquilinos se ha convertido en el más fiable para los propietarios.

Según explicó, la percepción de los estudiantes como arrendatarios ha cambiado radicalmente: "Antes eran el patito feo del parque. El que hacía fiestas, ruido... Ahora los propietarios que tienen pisos en zonas universitarias les ven como a la guapa del baile". Añaños defendió que los jóvenes presentan "la menor tasa de impagos de todos los inquilinos del mercado", lo que ha impulsado a muchos dueños de pisos a orientarse hacia este sector.

El empresario señaló que los problemas relacionados con fiestas o limpieza han quedado en un segundo plano frente al mayor riesgo para un arrendador: la falta de pago. "Recibimos llamadas de propietarios con que tienen un okupa o que el inquilino le ha dejado de pagar, y nos pregunta cómo virar al mercado de estudiantes", explicó.

Asimismo, apuntó que el origen del auge de los contratos de temporada se encuentra en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2023, que definió quiénes eran considerados vulnerables. "Cuando pasó eso muchos migraron al alquiler de temporada", dijo.

Por último, subrayó que en España este tipo de contratos supone aproximadamente el 14% del mercado y se caracteriza por una mayor flexibilidad: "Vosotros veis una cara de la moneda, y nosotros la otra. En España, esto es un 14%, es un pacto entre las partes y hay más flexibilidad", concluyó.