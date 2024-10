¿Es legal salir a pasear durante una baja laboral? Esto dice la ley

Las bajas laborales son una medida de protección social diseñada para amparar a los trabajadores cuando, por razones de salud, no pueden desempeñar temporalmente sus funciones habituales. De esta manera, estas bajas pueden ser producto de una enfermedad común, un accidente laboral, o, incluso, por problemas de salud mental que impiden el desarrollo normal de la actividad profesional.

Así, durante el tiempo que un trabajador se encuentre de baja, este recibirá una prestación económica para compensar, en parte, la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de su ausencia laboral, todo ello gracias a que el trabajador seguirá cubierto por la Seguridad Social. Sin embargo, otros de los aspectos negativos a tener en cuenta son las limitaciones que acompañan a este periodo de baja laboral, que van más allá de lo financiero.

Estar de baja no solo implica la interrupción de la actividad laboral, sino también la imposibilidad de participar en muchas actividades cotidianas. El trabajador debe seguir estrictas recomendaciones médicas que, en ocasiones, pueden restringir su movilidad o el desempeño de tareas que antes realizaba con normalidad.

Además, a nivel profesional, la baja laboral puede generar inquietudes sobre el impacto en la trayectoria y el puesto de trabajo, ya que la prolongada ausencia puede alterar el ritmo de desarrollo profesional y la conexión con el entorno laboral; mientras que para las empresas, gestionar estas ausencias prolongadas puede suponer un desafío importante.

Sin embargo, cuando un trabajador se encuentra en situación de baja laboral por alguna de las cuestiones expuestas con anterioridad, es común que se haga una pregunta en concreto: "¿Puedo salir a pasear por la calle si estoy de baja laboral?". Por ello, para responder a esta cuestión, aquí te explicamos qué dicta la legislación en España.

Una normativa confusa

A pesar de que la normativa laboral no establece un marco normativo preciso respecto a las actividades permitidas y vetadas durante una baja por enfermedad, es preciso considerar algunos aspectos generales relevantes.

En este sentido, una de las principales preguntas de los trabajadores cuando están de baja es si pueden salir de casa o no. En este caso, la normativa señala que, siempre y cuando no se trate de una enfermedad en la que se desaconseje explícitamente salir de casa, no habrá problema en salir de casa a dar un paseo por la calle o, incluso, a hacer la compra o a tomar algo, siempre que el estado de salud de la persona lo permita.

De lo contrario, hacerlo podría conllevar una sanción que, en alguno de los casos, acarrearía desde la pérdida de la prestación económica de la Seguridad Social hasta acciones legales con la empresa. No obstante, si la baja laboral se trata de algún tipo de lesión que no imposibilita esta cuestión, no habrá ningún problema en salir de casa, siempre que se tomen las medidas de prevención oportunas para cada caso.

Sin embargo, el seguro jurídico ARAG detalla en su página web que no ocurrirá lo mismo con los cambios de residencia que el trabajador tenga previstos cuando este esté de baja ya que, para ello, habrá que contar con el permiso previo del médico de cabecera que esté llevando su baja laboral.

Así, según el mismo seguro jurídico, los viajes, siempre y cuando la lesión por la que nos encontremos de baja nos lo permita, sí que se podrán llevar a cabo, imperando siempre el sentido común derivado de la situación personal de cada trabajador.