Lidl lanza una bolsa antidesperdicio: ¿cuánto cuesta y qué lleva?

La lucha contra el desperdicio alimentario se ha convertido en uno de los principales retos de los productores, supermercados, comercios y del propio Gobierno de España. Cada día miles de alimentos acaban en la basura por su forma, porque el envase está defectuoso o estropeado, porque no se han vendido al terminar la jornada o porque están a punto de caducar. De hecho, la aplicación para salvar excedentes de comida a precio reducido Too Good To Go calcula que cada año se tiran en España 7,7 millones de toneladas de comestibles. La concienciación sobre esta problemática ha ido en aumento estos últimos años y ya la mayoría de supermercados venden los productos defectuosos, imperfectos o a punto de caducar a menor precio, los restaurantes están obligados a ofrecer un táper con las sobras y han surgido aplicaciones para aprovechar los excedentes de comida. Lidl ha querido reforzar sus medidas contra el desperdicio alimentario y ha lanzado su "bolsa antidesperdicio" en las más de 650 tiendas que la cadena tiene en España. Pero, ¿qué lleva dentro y cuánto cuesta? Te lo contamos.

La "bolsa antidesperdicio" es un pack disponible por tres euros y que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con los estándares estéticos convencionales pero siguen siendo totalmente aptas para su consumo, o forman parte de envases que han sufrido algún tipo de desperfecto sin dañar la calidad del producto. Esta medida fue implementada en las últimas semanas en las más de 30 tiendas que la compañía tiene en las Islas Canarias, logrando dar salida a más de 20.000 kg de frutas y verduras. Por ello, tras el éxito cosechado, la cadena ha decido desplegar esta iniciativa en el resto de sus tiendas del país.

“Reducir el desperdicio alimentario es una de nuestras prioridades en materia de sostenibilidad. Apostamos firmemente por la prevención, planificando y gestionando de forma eficiente nuestro surtido para minimizar al máximo el stock de productos sobrantes. El lanzamiento de la bolsa antidesperdicio es una medida más que pretende incentivar la compra de frutas y verduras todavía aptas para su consumo. Tras el éxito de Canarias estoy convencida de que nuestros clientes del resto del país también acogerán esta iniciativa de forma muy positiva", señala Michaela Reischl, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl España.

Otras nuevas acciones contra el desperdicio de alimentos

En paralelo al lanzamiento de la bolsa antidesperdicio, Lidl ha estado testeando en las Islas Canarias otras acciones para continuar reduciendo el desperdicio de alimentos. Y tras su éxito, también ha optado por desplegarlas en sus más de 650 tiendas del país. En concreto, las nuevas iniciativas son:

-Venta de panes del día anterior con un 50% de descuento. Entre sus artículos se encuentra el pan campeón del mundo, pan de centeno 67%, barra de pueblo u hogazas con frutos secos.

-Aplicación de un segundo descuento (50%) en el último día de caducidad. Hasta el momento la cadena aplicaba un descuento del 30% en artículos frescos como la carne, el pescado, yogures, quesos o ensaladas para dar salida al producto que se encuentra próximo a su fecha de caducidad o consumo preferente. Con el objetivo de incentivar aún más el consumo de estos productos, Lidl ha decidido ahora aplicar un 20% de descuento adicional en el último día de su expiración.

-Aplicación de descuento del 30% en su surtido de congelado y seco. Otra de las medidas a destacar es la aplicación de una rebaja del 30% a familias de productos que hasta el momento no tenían ningún tipo de descuento cuando se encontraban próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente. Se trata de familias del surtido seco como pueden ser las galletas, pastas o artículos de conserva así como sus congelados.