Magyar Vagon cumple su amenaza y presenta un recurso en el Supremo contra el veto del Gobierno a su OPA sobre Talgo

Ganz-Magav Europe, el consorcio formado por la compañía Magyar Vagon y el fondo estatal húngaro Corvinus, ha cumplido con sus amenazas y ha presentado finalmente un recurso ante el Tribunal Supremo contra el veto aprobado a finales de agosto por el Gobierno a su oferta para comprar Talgo por razones de seguridad nacional. Según han confirmado fuentes judiciales a LA RAZÓN, el recurso ha sido interpuesto en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Las mismas fuentes han detallado que el consorcio húngaro ha solicitado medidas cautelares sobre las que el tribunal deberían decidir entre este mes y el que viene.

Ganz Magav ha dado el paso de presentar finalmente el recurso pese a que en el seno del consorcio había división de opiniones respecto a si dar este paso una vez que el Ejecutivo tumbó su OPA sobre Talgo. Según explican fuentes conocedoras de la situación, el fondo estatal húngaro Corvinus no parecía partidario de presentarlo por el coste que podría suponer después del ya asumido para poner en marcha la oferta rechazada. Magyar Vagon, sin embargo, defendía la necesidad de recurrir al Supremo para defender sus intereses y reclamar al Estado español una compensación por tumbarle una operación que, a su entender, cumple con todos los requerimientos legales.

Protesta

A pesar de que retiró su oferta sobre el fabricante español de trenes tras el veto del Consejo de Ministros a su OPA, el consorcio defendió en un escrito que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la decisión que la prohibición "carece de la más mínima motivación y produce al oferente [Magyar] la más absoluta indefensión".

El consorcio húngaro consideraba que su oferta pública de adquisición por el 100% del capital social de Talgo"cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".

En su escrito, Magyar añadía que sigue pensando que la oferta presentada era "atractiva para los accionistas de Talgo -a los que, añade, se está privando "ilegítimamente de dicha posibilidad"- y en el mejor interés de la compañía y todos sus grupos de interés, tal y como confirmó expresamente el consejo de administración de Talgo". Por este motivo, Magyar explicaba que, en función de la evolución de las circunstancias, se plantearía volver a presentar una oferta para la adquisición del 100% de Talgo.

Ganz Magav Europe presentó una oferta por importe de 619 millones de euros que valoraba cada acción de Talgo en 5 euros. El Ejecutivo nunca vio con buenos ojos la operación al considerar a algunos de los ejecutivos del consorcio próximos a Vladimir Putin.

Tras tumbar la OPA, el Gobierno maniobró para procurarle a los principales accionistas de Talgo, el fondo Trilantic, el empresario Juan Abelló y la familia Oriol, herederos de los fundados de la compañía; una salida de su capital. Finalmente, el grupo siderúrgico vasco Sidenor ha presentado una oferta para comprar el 30% del capital que tiene Trilantic en la firma, aunque a un precio inferior al ofrecido por el consorcio húngaro, 4 euros por acción; por lo que no ha sido aceptada, de momento, por el fondo.

Sidenor no parece, en todo caso, que tenga intención de mejorar mucho su oferta. Fuentes de la compañía explicaron ayer a Efe que la entrada en Talgo "no es una cuestión de vida o muerte. Si los accionistas actuales no nos quieren en Talgo, nos retiraremos para no gastar inútilmente tiempo y energía".