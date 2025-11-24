|Dineti
|Condiciones
Microcréditos online
★★★★☆
Respuesta rápida
Microcréditos
Así funcionan los minicréditos de 300 € en 10 minutos que muchos utilizan para compras del Black Friday
Liquidez inmediata para aprovechar las ofertas antes de que vuelen
El Black Friday 2025 (que se celebra el 28 de noviembre) ya está en marcha en la mayoría de tiendas online, como Amazon o MediaMarkt. Las ofertas se adelantan, los carritos se llenan y, para muchos, el presupuesto no siempre llega a final de mes.
En ese contexto, los minicréditos rápidos de 300€ vuelven a ser una solución recurrente para quienes necesitan liquidez inmediata y quieren aprovechar descuentos antes de que desaparezcan.
Eso sí, conviene saber cómo funcionan estos productos, qué riesgos implican y cuáles son las entidades más seguras para contratarlos. A continuación analizamos algunas de las más fiables en España en 2025.
Nota: Revisa TIN/TAE, comisiones, prórrogas, plazos y requisitos (ingresos alternativos, verificación bancaria). Los costes varían según el perfil.
Ideal para: urgencias puntuales de baja cuantía.
|Financiar24
|Condiciones
Conexión con prestamistas
★★★☆☆
Alta rapidez
Ideal para: contactar varias entidades con un solo flujo.
|MoneyMan
|Condiciones
Microcréditos online
★★★★☆
Tramitación ágil
Ideal para: cubrir imprevistos de corto plazo.
|Wandoo
|Condiciones
Micropréstamos rápidos
★★★☆☆
Respuesta inmediata
Ideal para: cubrir imprevistos puntuales.
|Fintonic
|Condiciones
App de finanzas + bróker
★★★★☆
Análisis de movimientos
Ideal para: centralizar finanzas y acceder a ofertas personalizadas.
|Crezu
|Condiciones
Bróker automatizado
★★★★☆
Un solo formulario
Ideal para: comparar propuestas sin repetir solicitudes.
|Fidinda
|Condiciones
Préstamos personales
★★★★☆
Estudio rápido
Ideal para: perfiles con ingresos demostrables distintos a nómina.
|Dinora
|Condiciones
Micropréstamos express
★★★☆☆
Proceso rápido
Ideal para: necesidades inmediatas y cantidades reducidas.
Dineti (primer préstamo sin intereses)
Dineti permite solicitar microcréditos entre 50€ y 300€, con primer préstamo al 0% TAE siempre que se devuelva en el plazo pactado. El proceso tarda unos minutos y se gestiona totalmente online. No exige nómina, aunque sí ingresos regulares y no estar en ASNEF.
Ideal para: compras puntuales del Black Friday y devoluciones rápidas.
Financiar24 (comparador de ofertas de 50€ a 1000€)
Financiar24 funciona como un comparador que reúne ofertas de diversas entidades. Permite solicitar entre 50€ y 1000€, incluso con ASNEF, y obtener propuestas en menos de 3 minutos.
Ideal para: quien quiere ver varias opciones antes de elegir.
MoneyMan (microcréditos desde 100€ hasta 1500€)
MoneyMan ofrece microcréditos rápidos de 100€ a 1200€ y hasta 1500€ para clientes recurrentes. El primer préstamo puede ser al 0% TAE si se paga en plazo.
Ideal para: usuarios que pueden necesitar recurrir al servicio varias veces.
Wandoo (respuesta inmediata y primer préstamo a 0% TAE)
Wandoo concede préstamos entre 50€ y 300€, ampliables a 850€ en futuras solicitudes. El dinero puede llegar en minutos y el primer préstamo puede ser gratuito.
Ideal para: quien prioriza rapidez y aprobación inmediata.
Crezu (hasta 5000€, aunque nuevos clientes suelen recibir 300€)
Crezu actúa como intermediario y permite solicitar cantidades desde 100€ hasta 5000€. Los nuevos usuarios suelen obtener 300€ como límite inicial.
Ideal para: perfiles variados, incluyendo ASNEF.
Fidinda (préstamos de 500€ a 5000€ a plazos)
Aunque no es un minicrédito al uso, Fidinda ofrece préstamos desde 500€ hasta 5000€ con devolución en 3 a 24 meses, con cuotas fijas y sin sorpresas.
Ideal para: quien necesita más que 300€ y prefiere pagarlo poco a poco.
Dinora (fintech con préstamos de 100€ a 10000€)
Dinora permite solicitar desde 100€ hasta 10000€, con aprobación digital inmediata y plazos entre 61 y 90 días.
Ideal para: usuarios digitales que buscan rapidez y flexibilidad.
Fintonic (no es microcrédito, pero ofrece financiación desde 1000€)
Fintonic no concede microcréditos, pero sí préstamos entre 1000€ y 50000€ con TIN desde 4,3%, útiles si quieres aprovechar ofertas del Black Friday en compras de mayor importe.
Ideal para: financiar electrónica, muebles o proyectos más grandes.
Cómo usar un minicrédito con cabeza en el Black Friday
Antes de solicitar un microcrédito, conviene tener en cuenta dos reglas básicas:
- Evita financiar caprichos: estos productos están pensados para urgencias puntuales o aprovechar una oferta muy concreta, no para cubrir gastos recurrentes.
- Devuelve a tiempo: un retraso puede disparar los intereses.
Si vas a pedir un préstamo de 300 € en 10 minutos, asegúrate de que el reembolso no te compromete en diciembre. El Black Friday puede ser una gran oportunidad para ahorrar… o el inicio de un quebradero de cabeza si no se planifica bien.
Estos artículos están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.