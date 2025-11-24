Acceso

Así funcionan los minicréditos de 300 € en 10 minutos que muchos utilizan para compras del Black Friday

Liquidez inmediata para aprovechar las ofertas antes de que vuelen

Marina Ros
El Black Friday 2025 (que se celebra el 28 de noviembre) ya está en marcha en la mayoría de tiendas online, como Amazon o MediaMarkt. Las ofertas se adelantan, los carritos se llenan y, para muchos, el presupuesto no siempre llega a final de mes.

En ese contexto, los minicréditos rápidos de 300€ vuelven a ser una solución recurrente para quienes necesitan liquidez inmediata y quieren aprovechar descuentos antes de que desaparezcan.

Eso sí, conviene saber cómo funcionan estos productos, qué riesgos implican y cuáles son las entidades más seguras para contratarlos. A continuación analizamos algunas de las más fiables en España en 2025.

Nota: Revisa TIN/TAE, comisiones, prórrogas, plazos y requisitos (ingresos alternativos, verificación bancaria). Los costes varían según el perfil.

DinetiCondiciones

Dineti

Microcréditos online

★★★★☆

Respuesta rápida

Solicitar en Dineti

  • Tipo: Microcréditos rápidos online
  • Importe: 50–1.000€
  • Detalle clave: Primer préstamo con posible promoción; costes altos en posteriores

Ideal para: urgencias puntuales de baja cuantía.

Financiar24Condiciones

Financiar24

Conexión con prestamistas

★★★☆☆

Alta rapidez

Buscar con Financiar24

  • Tipo: Plataforma de conexión con prestamistas
  • Función: Acepta solicitudes sin nómina con ingresos demostrables
  • Detalle clave: Útil para rapidez sin complicaciones

Ideal para: contactar varias entidades con un solo flujo.

MoneyManCondiciones

MoneyMan

Microcréditos online

★★★★☆

Tramitación ágil

Solicitar en MoneyMan

  • Tipo: Microcréditos rápidos online
  • Detalle clave: Respuesta inmediata; adecuado para importes pequeños

Ideal para: cubrir imprevistos de corto plazo.

WandooCondiciones

Wandoo

Micropréstamos rápidos

★★★☆☆

Respuesta inmediata

Solicitar en Wandoo

  • Tipo: Micropréstamos rápidos
  • Importe: Pequeñas cantidades, con respuesta inmediata
  • Detalle clave: Ideal para urgencias, no para uso recurrente

Ideal para: cubrir imprevistos puntuales.

FintonicCondiciones

Fintonic

App de finanzas + bróker

★★★★☆

Análisis de movimientos

Solicitar en Fintonic

  • Tipo: App de finanzas e intermediario de préstamos
  • Función: Analiza movimientos bancarios para ofrecer crédito adaptado
  • Detalle clave: Útil para ingresos sin nómina y menos papeleo

Ideal para: centralizar finanzas y acceder a ofertas personalizadas.

CrezuCondiciones

Crezu

Bróker automatizado

★★★★☆

Un solo formulario

Buscar con Crezu

  • Tipo: Bróker automatizado
  • Función: Un solo formulario permite acceder a múltiples ofertas
  • Detalle clave: Ahorra tiempo y simplifica la búsqueda

Ideal para: comparar propuestas sin repetir solicitudes.

FidindaCondiciones

Fidinda

Préstamos personales

★★★★☆

Estudio rápido

Solicitar en Fidinda

  • Tipo: Préstamos personales con análisis digital
  • Requisito: Ingresos regulares (autónomos, pensiones, subvenciones, etc.)
  • Detalle clave: Revisar TAE y comisiones antes de aceptar

Ideal para: perfiles con ingresos demostrables distintos a nómina.

DinoraCondiciones

Dinora

Micropréstamos express

★★★☆☆

Proceso rápido

Solicitar en Dinora

  • Tipo: Micropréstamos de baja cuantía
  • Importe: Pequeños montos con proceso express
  • Detalle clave: No apto para financiación a largo plazo

Ideal para: necesidades inmediatas y cantidades reducidas.

Dineti (primer préstamo sin intereses)

Dineti permite solicitar microcréditos entre 50€ y 300€, con primer préstamo al 0% TAE siempre que se devuelva en el plazo pactado. El proceso tarda unos minutos y se gestiona totalmente online. No exige nómina, aunque sí ingresos regulares y no estar en ASNEF.

Ideal para: compras puntuales del Black Friday y devoluciones rápidas.

Financiar24 (comparador de ofertas de 50€ a 1000€)

Financiar24 funciona como un comparador que reúne ofertas de diversas entidades. Permite solicitar entre 50€ y 1000€, incluso con ASNEF, y obtener propuestas en menos de 3 minutos.

Ideal para: quien quiere ver varias opciones antes de elegir.

MoneyMan (microcréditos desde 100€ hasta 1500€)

MoneyMan ofrece microcréditos rápidos de 100€ a 1200€ y hasta 1500€ para clientes recurrentes. El primer préstamo puede ser al 0% TAE si se paga en plazo.

Ideal para: usuarios que pueden necesitar recurrir al servicio varias veces.

Wandoo (respuesta inmediata y primer préstamo a 0% TAE)

Wandoo concede préstamos entre 50€ y 300€, ampliables a 850€ en futuras solicitudes. El dinero puede llegar en minutos y el primer préstamo puede ser gratuito.

Ideal para: quien prioriza rapidez y aprobación inmediata.

Crezu (hasta 5000€, aunque nuevos clientes suelen recibir 300€)

Crezu actúa como intermediario y permite solicitar cantidades desde 100€ hasta 5000€. Los nuevos usuarios suelen obtener 300€ como límite inicial.

Ideal para: perfiles variados, incluyendo ASNEF.

Fidinda (préstamos de 500€ a 5000€ a plazos)

Aunque no es un minicrédito al uso, Fidinda ofrece préstamos desde 500€ hasta 5000€ con devolución en 3 a 24 meses, con cuotas fijas y sin sorpresas.

Ideal para: quien necesita más que 300€ y prefiere pagarlo poco a poco.

Dinora (fintech con préstamos de 100€ a 10000€)

Dinora permite solicitar desde 100€ hasta 10000€, con aprobación digital inmediata y plazos entre 61 y 90 días.

Ideal para: usuarios digitales que buscan rapidez y flexibilidad.

Fintonic (no es microcrédito, pero ofrece financiación desde 1000€)

Fintonic no concede microcréditos, pero sí préstamos entre 1000€ y 50000€ con TIN desde 4,3%, útiles si quieres aprovechar ofertas del Black Friday en compras de mayor importe.

Ideal para: financiar electrónica, muebles o proyectos más grandes.

Cómo usar un minicrédito con cabeza en el Black Friday

Antes de solicitar un microcrédito, conviene tener en cuenta dos reglas básicas:

  • Evita financiar caprichos: estos productos están pensados para urgencias puntuales o aprovechar una oferta muy concreta, no para cubrir gastos recurrentes.
  • Devuelve a tiempo: un retraso puede disparar los intereses.

Si vas a pedir un préstamo de 300 € en 10 minutos, asegúrate de que el reembolso no te compromete en diciembre. El Black Friday puede ser una gran oportunidad para ahorrar… o el inicio de un quebradero de cabeza si no se planifica bien.

