Naturgy suma 90 peticiones para inyectar gas verde en su red por un volumen equivalente al consumo de un millón de hogares

Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, ha logrado un importante hito en su transformación energética al sumar ya una cartera de 90 proyectos que han solicitado conectarse en el corto y medio plazo a su infraestructura para poder inyectar gas verde (biometano) en su red por un volumen equivalente al consumo de un millón de hogares.

El biometano, obtenido a partir de residuos orgánicos, es 100% renovable e intercambiable con el gas natural convencional, por lo que, según Naturgy, este gas verde no solo "contribuye a la lucha contra el cambio climático", sino que también "impulsa la economía circular, la creación de empleo local y la valorización de recursos en el entorno rural", por lo que es "clave" para avanzar en una transición energética eficiente y efectiva.

La cartera de proyectos de Nedgia suma ya una capacidad de inyección de gas verde de 5.025 GWh/año, que multiplicará por 13 su capacidad actual de 371 GWh/año proveniente de un total de 13 plantas en operación que ya están conectadas. Sólo este año, la compañía ha conectado a su red un total de 5 instalaciones en regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra.

Las 90 solicitudes de conexión se reparten por 9 comunidades autónomas, siendo Cataluña y Castilla y León las líderes en número de solicitudes con un total de 22 contratos de inyección firmados, seguidos de Castilla-La Mancha (15) y Andalucía (11).

“Las redes de gas son imprescindibles para el desarrollo del gas verde y su aplicación en el impulso de la transición energética. La conexión de nuevas plantas de biometano a esta infraestructura es una gran noticia para el consumidor, a quien brinda una oportunidad eficiente y efectiva para descarbonizar su demanda sin tener que hacer nada, ya que el gas verde es compatible con sus calderas”, explica Raúl Suárez, CEO de Nedgia.

La infraestructura gasista existente es 100% compatible con la inyección de biometano y, al menos, con un 20% de blending de hidrógeno verde, permitiendo una descarbonización social y una transición económicamente sostenible, "eficiente y segura".

Nedgia es la compañía líder en la actividad de distribución de gas en España, donde opera en 11 comunidades autónomas y 1.222 municipios. Cuenta con más de 5,5 millones de puntos de suministro que suponen el 70% de los consumidores. Su principal activo son los aproximadamente 60.000 kilómetros de redes que permiten hacer llegar, de forma segura y eficiente, el suministro energético de gas, incluido el gas verde.