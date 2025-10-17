Nuevas vacantes del SEPE: sueldos de hasta 1.800 euros y trabajo remoto

Desde que la pandemia de la Covid-19 obligó a cambiar la forma de trabajar en todo el mundo, el teletrabajo se consolidó en España como una opción cada vez más extendida. Aunque muchas empresas han vuelto a la presencialidad, otras mantienen este modelo o combinan ambas modalidades.

En este contexto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado 102 nuevas ofertas laborales que permiten trabajar de forma completamente remota, con contratos indefinidos y sueldos que pueden alcanzar los 1.800 euros mensuales, lo que las convierte en una oportunidad especialmente atractiva para quienes buscan estabilidad y flexibilidad.

Entre las vacantes disponibles se incluyen puestos de teleoperador, atención al cliente, técnico informático, coordinador de servicios, administrativo remoto y gestor de sistemas o datos. Los requisitos varían según el puesto, aunque en la mayoría de los casos se exige una formación mínima de ESO, FP o estudios universitarios. Además, se valoran competencias digitales básicas, como el manejo de herramientas de comunicación online, programas de oficina o sistemas CRM.

En lo que respecta a la experiencia, no siempre es un requisito obligatorio, ya que algunas posiciones están abiertas a personas sin trayectoria previa. Sin embargo, para acceder a los cargos más especializados sí se requiere experiencia demostrable. La mayoría de las ofertas ofrecen jornada completa, aunque algunas permiten horarios flexibles, facilitando así la conciliación laboral y personal.

El trabajo remoto se podrá desempeñar desde cualquier lugar, siempre que se garantice un entorno adecuado para cumplir con las responsabilidades del puesto. Debido a las buenas condiciones —contratos fijos, estabilidad y sueldos competitivos—, la demanda por este tipo de empleos suele ser muy alta. Aunque hay casos en los que los salarios pueden superar los 3.000 euros, estas cifras suelen estar reservadas a perfiles muy cualificados.

Cómo acceder a las vacantes del SEPE

Para consultar las oportunidades laborales disponibles, se debe ingresar al portal “Empléate” del SEPE, donde figuran todas las vacantes activas. Una vez dentro, es necesario filtrar por la opción “teletrabajo” o “remoto” para visualizar únicamente las ofertas que permiten desempeñar las tareas desde casa.