Nuevo anuncio de Yolanda Díaz sobre la subida del salario mínimo: "Con 1.134 euros no se puede vivir..."

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apostado este viernes por seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.134 euros al mes por catorce pagas, y para ello ha anunciado que convocará a los agentes sociales en el mes de septiembre. En todo caso, ha dejado claro que el SMI subirá "con o sin acuerdo" social.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas generales de su Departamento, la vicepresidenta ha denunciado que, pese a haber subido un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, con la cuantía actual del SMI "no se puede vivir".

Así, Díaz ha subrayado que "con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social [...]. Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no". Si se atiende a la mediana salarial, que es de 1.545 euros mensuales en España, Díaz también ha indicado que, con este importe, "no se puede vivir con dignidad".

"Tenemos a ingenieros e ingenieras que perciben estos salarios. Y aquí queda mucho por hacer para tener un país mejor y poder también converger con niveles, no 'low cost', sino niveles propios de dignidad de lo que hacen las economías europeas más robustas", ha dicho Díaz, que ha añadido, además, que subir los salarios en España "es un deber moral".

Frente a la "hecatombe" en el empleo que se pronosticaba desde algunos sectores por la subida del SMI, la ministra de Trabajo ha afirmado que España "lidera la creación de empleo en Europa". Además, ha defendido que la subida del SMI, que afecta a unos 2,5 millones de personas no amparadas por la negociación colectiva, ha contribuido a reducir la brecha retributiva de género en un 25% y a "estrechar" la distancia entre los trabajadores que más cobran y los que perciben un menor salario.