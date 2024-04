Garamendi (CEOE) quiere que las empresas paguen la nómina total a los trabajadores y que ingresen ellos sus cotizaciones a la Seguridad Social

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones ."Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa durante su asistencia al IV Encuentro del Comercio de CEOE.

El dirigente empresarial ha explicado que se trataría de que le llegue al trabajador todo el dinero de su nómina y sea él, como sucede en el Impuesto sobre la Renta, quien declare ante la Seguridad Social y ante Hacienda. "Puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo", ha apuntado Garamendi, que ha vuelto a justificar su 'no' a la reforma de pensiones que llevó a cabo el ya exministro de Inclusión José Luis Escrivá en el mayor coste que supone para las empresas.

Sobre el anuncio de que el Gobierno rescatará el coeficiente de parcialidad para el acceso a la jubilación de los fijos-discontinuos, Garamendi considera que va a ser un coste añadido para las empresas.

Sobre las "Golden Visa"

Garamendi también se ha pronunciado acerca de las "Golden Visa", mostrándose sorprendido sobre el anuncio del Gobierno para la eliminación del visado de oro para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda.

Garamendi ha reconocido que es "es una noticia no esperada porque tampoco lo había oído nunca. Es decir, nunca había oído que era un problema en este caso", ha reconocido en declaraciones a los medios. También ha señalado que la eliminación de la "Golden Visa" es una medida que la patronal tiene aún que evaluar y para ello preguntará a las asociaciones del sector, a los promotores y a los constructores.

No obstante, el presidente de la patronal ha trasladado que los datos del año pasado reflejan que han sido 182 personas las que se han beneficiado de la llamada "Golden Visa", cifra que no llega al 1% de las compras de viviendas por parte de extranjeros. "La verdad es que la pregunta que me hago es ¿por qué, cómo, cuáles son? ¿La gente extranjera está tensionando las zonas desde el punto de vista inmobiliario?", ha añadido.

En todo caso, Garamendi no cree que se tenga que estar hablando de las viviendas de lujo para abordar los problemas de tensionamiento inmobiliario en España. "Yo creo que debería de ir por otro camino: desde el punto de vista inmobiliario, de los precios", ha instado.