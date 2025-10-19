Nuevo golpe al autónomo

La llegada de 2026 viene con un regalo envenenado bajo el brazo para los autónomos: una subida de impuestos que, aunque aseguraron que no habría más, puede ascender nada menos que hasta el 35% en sus cotizaciones. Los que menos ingresan pagarán hasta 217,37 euros al mes. Los que más, casi 800. Ser autónomo en España se ha convertido, con Sánchez, en una auténtica proeza.

Mientras que aquí tales profesionales pagan al mes más de 200 euros, en Inglaterra, la cuota es de 14 libras; en Irlanda, el 5% de lo que ganan; en Alemania, no pagan si no ingresan más de 1.700 euros, y en Portugal, cero euros sin IVA.

De ahí que entendamos perfectamente a este colectivo cuando dice que no puede más, que está al límite, razón por la que 65.000 trabajadores de tal régimen se han dado de baja en los tres últimos años, con caídas focalizadas en sectores como el comercio (-13.400), la agricultura y ganadería (-2.100), y la industria manufacturera (-1.700). Los autónomos representan apenas un 15% de los cotizantes, con tendencia a la baja, de manera que hemos llegado al hito laboral de que, por primera vez en nuestro país, hay más empleados públicos que empleados por cuenta propia. Ese es uno de los logros de la política económica de Sánchez. Cada día más sueldos públicos y menos sector privado. Crecemos a lomos de los fondos europeos, de la deuda y de la inmigración. Un crecimiento maquillado. Lo que no es maquillaje es la caída de empleo autónomo.