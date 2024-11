Nuevo intento de estafa a los pensionistas: la Seguridad Social avisa de la circulación de cartas falsas

Nueva estafa a la vista. Los pensionistas están sufriendo intentos de engaño para robar su identidad y su dinero. Se trata de una nueva modalidad de "Phishing" o intento de suplantación de identidad que en muchos casos puede ser difícil de identificar.

En un mundo donde la tecnología está a la orden del día, el intento de estafa a través de medios ajenos a internet puede ser engañoso. Normalmente, estos robos de datos se suelen dar a través de aplicaciones online, como WhatsApp o el propio correo electrónico. Sin embargo, es difícil que un ciudadano desconfíe de una carta.

Cartas falsas para robar datos a los pensionistas

Desde hace varias semanas, muchos jubilados pensionistas están recibiendo una carta a nombre de la Seguridad Social solicitando al ciudadano un cambio de datos bancarios y una serie de datos personales, asegurando que un ciberataque ha provocado la pérdida de esta información.

El documento requiere de una foto del DNI por ambas caras, una imagen del extracto bancario donde aparezca el titular de la cuenta y una cifra aproximada de la cantidad de dinero que se cobró el mes pasado. Además, la carta trata de justificar que es necesaria esta información debido al aumento de prestaciones por jubilación, obligando al ciudadano a cumplimentar los datos lo antes posible. El objetivo final tras obtener esta información es suplantar la identidad del ciudadano y usurpar dinero del mismo.

La Policía Nacional alerta

Ante este tipo de engaños, la Policía Nacional recomienda "no facilitar ningún tipo de información personal o bancaria" sin antes verificar la autenticidad de la comunicación. Desde el Cuerpo Nacional de Policía aseguran que lo más recomendable es asegurarse llamando al propio ministerio para comprobar que todo está en orden.

Asimismo, los agentes señalan que existen algunos trucos para detectar estos intentos de estafa, como errores ortográficos o direcciones de correo electrónico erróneas. En el caso de esta carta, se solicita al usuario el envío de sus datos a un correo que no corresponde al oficial, por lo que es fácil de identificar si se atienden a esta serie de cosas.

La Seguridad Social avisa a los ciudadanos

A través de su cuenta de X, la Seguridad Social ha alertado a los ciudadanos pensionistas que son objetivo de esta estafa. El mensaje incluye una foto de la carta mencionada y un texto donde se puede leer lo siguiente: "no, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos, quieren robarte tu dinero".