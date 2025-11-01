OHLA crece de manera global con contratos en América y Europa

OHLA sigue ganando terreno internacional. La compañía global de infraestructuras ha dado un nuevo impulso a su expansión lejos de las fronteras patrias con la adjudicación de grandes contratos que no solo consolidan su presencia en mercados estratégicos, sino que refuerzan su papel como actor global en el sector de las infraestructuras, con actuaciones que abarcan desde obras viales y ferroviarias hasta mejoras portuarias y de transporte urbano.

Entre los hitos más destacados del presente ejercicio se encuentra la adjudicación de un nuevo Enlace Vial en Santiago de Chile), la rehabilitación de una Autopista clave para el desarrollo de la economía de Panamá, nuevos contratos en Florida, entre los que está el Puerto de Miami, que consolidan la presencia del Grupo en Estados Unidos, y un importante proyecto ferroviario en la República Checa.

Chile: cuatro décadas de proyectos

La presencia de OHLA en Chile se remonta a 1981, año en que la compañía inició su actividad en el país andino. Desde entonces, ha participado en algunos de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de todo el país. En este sentido, el pasado mes de marzo, OHLA resultó adjudicataria de un nuevo proyecto de gran relevancia en Santiago de Chile: la construcción de un Enlace Vial entre General Velásquez y Américo Vespucio Norte.

El proyecto se desarrollará en tres sectores diferenciados y tendrá una duración de 50 meses. Además de mejorar la conectividad vial, el proyecto incluye una ambiciosa intervención urbana con la creación de más de 160.000 m² de áreas verdes en las comunas de Quilicura y Renca, refuerzan el compromiso de OHLA con la sostenibilidad, integrando infraestructura y calidad de vida en un mismo proyecto.

Actualmente, OHLA también participa en otros proyectos estratégicos en el país, como la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago de Chile, una obra clave para la movilidad urbana que ampliará la red de transporte subterráneo y beneficiará a millones de usuarios.

Estados Unidos: contratos en Florida

En el marco del 20º aniversario de OHLA USA, la filial estadounidense del grupo ha reforzado recientemente su posición en el mercado norteamericano con la adjudicación de dos contratos en Florida por un valor superior a los 550 millones de dólares.

El primero de los proyectos, adjudicado por el condado de Miami-Dade, consiste en la ejecución de la Fase I del Programa de Reubicación del Muro de Contención Norte en los Muelles 1–6 del Puerto de Miami. Se trata de una actuación relevante para la infraestructura portuaria, que se desarrollará bajo el modelo ‘Progressive Design Build’, orientado a fomentar la colaboración y la eficiencia en todas las fases del proyecto.

El segundo contrato, adjudicado por el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), ampliará la autopista SR 91 mediante la incorporación de un carril adicional en ambas direcciones, entre la autopista Sawgrass Expressway y Glades Road.

Estos dos contratos se enmarcan en un momento de fuerte expansión del mercado estadounidense para OHLA. En menos de cinco años, la cartera de proyectos en Estados Unidos ha pasado de 2.100 millones a 4.000 millones de dólares, alcanzando su máximo histórico. Estados Unidos es uno de los mercados estratégicos para OHLA, tal y como se recoge en su Plan Estratégico.

En este sentido, cabe recordar que OHLA está presente en grandes proyectos en el país, como el Tren Ligero Purple Line en Maryland o las mejoras de accesibilidad en más de una decena de estaciones del metro de Nueva York.

Panamericana Este y Brasil

El pasado mes de mayo, OHLA anunció la adjudicación de las obras de rehabilitación y mejora de la Carretera Panamericana Este en Panamá. El proyecto, que se extenderá a lo largo de 246 kilómetros entre Ciudad de Panamá y Yaviza (provincia del Darién), incluye trabajos de pavimentación, ampliación de bahías de descanso y paraderos.

Con esta actuación, OHLA refuerza su presencia en el país, donde ya desarrolla proyectos estratégicos como la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá hasta Villa Zaita y la ampliación de la planta potabilizadora de Mendoza.

Además de reforzar su actividad en Panamá, OHLA ha ampliado su presencia en países vecinos con una concesión en Brasil. En consorcio con la brasileña Construcap y la española Copasa, la compañía llevará a cabo la rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de un tramo de 218,9 kilómetros de la autopista BR-040, entre los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais.

Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país, clave tanto para el transporte de mercancías como para el turismo. La concesión, promovida por la Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), tiene una duración de 30 años e incluye una inversión referencial de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Proyecto clave en República Checa

OHLA también continúa fortaleciendo su presencia en República Checa a través de su filial OHLA ŽS, que participará en uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del país: la modernización de la línea Brno–Prerov. La actuación, valorada en 425,7 millones de euros, se desarrollará mediante un consorcio de empresas y contempla la reconstrucción integral del tramo entre Kojetín y Prerov, la duplicación de la vía y la modernización de las estaciones de Kojetín y Chropyne. El objetivo es permitir velocidades de hasta 200 km/h, mejorando la capacidad de transporte de pasajeros tanto a nivel regional como de larga distancia.

Además de las mejoras técnicas, el proyecto incluye la eliminación de los pasos a nivel, sustituidos por pasos elevados y subterráneos, así como la instalación de pantallas acústicas en zonas residenciales. Estas actuaciones buscan aumentar la seguridad, mejorar la experiencia de los usuarios y reducir el impacto ambiental, con la finalización prevista para finales de 2028.

OHLA modernizará la línea checa Brno–Přerov OHLA

La República Checa se ha consolidado como uno de los mercados clave para OHLA en Europa Central, gracias a una actividad sostenida y creciente en el país a través de su filial OHLA ŽS. La compañía ha logrado posicionarse como un referente en el sector de la construcción checo, alcanzando el segundo puesto en el prestigioso Rating de Calidad de la Fundación ABF 2025, que evalúa a más de 300 proveedores de servicios de construcción en función de sus logros acumulados durante los últimos quince años

Impulso de ENR

Todos estos contratos llegan en un momento especialmente favorable para la compañía, que sigue consolidando su posición en el mercado internacional. La revista Engineering News-Record (ENR), una de las publicaciones más prestigiosas del sector de la construcción e infraestructuras a nivel global, ha reconocido el desempeño de OHLA otorgándole su mejor posición en los rankings regionales de Latinoamérica y Europa desde 2017.