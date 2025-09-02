Pau Antó, inversor inmobiliario, sobre cómo multiplicar el dinero a través de la inversión: "Esta es mi estrategia"

En España, cada vez es más difícil ahorrar. Muchos ciudadanos tienen problemas para llegar a fin de mes y, por tanto, apartar dinero mensualmente a una hucha de ahorros es complejo. Sin embargo, por poco que sea, hay muchos ciudadanos que hacen un esfuerzo por conseguirlo pero no saben que hacer con él.

Muchos se preguntan qué hacer con ese dinero puesto que no tienen una idea clara. Y es que la realidad es que con la inflación, el dinero va perdiendo valor con el paso de los años, por lo que es conveniente tomar decisiones.

Cada ciudadano opta por una estrategia diferente, y siempre teniendo en cuenta el riesgo que quiere asumir cada uno. Ante la duda de qué pasos seguir, el inversor inmobiliario Pau Antó ha explicado cuál es su estrategia.

¿Qué hacer con el dinero ahorrado?

A través de sus redes sociales, el experto ha compartido una estrategia que le ha funcionado y que le ha permitido duplicar su valor. En este caso, Antó explica como duplicar 30.000 euros invirtiendo en inmuebles. Y es que se trata de una cantidad suficiente para comenzar en la inversión con garantías.

Tal y como explica en un vídeo, comenzó con 10.000 euros invirtiendo en un edificio adquirido con dinero de terceros, y más adelante empezó a invertir en pequeños trasteros hasta llegar al día de hoy, donde ya ha realizado más de 1.000 operaciones y se ha convertido en una figura reconocida dentro del sector.

Según relata, muchos ciudadanos cuentan con los recursos necesarios pero no saben por dónde empezar. Algunos creen que se necesita mucho capital, mientras que otros temen al riesgo y deciden no hacer nada, algo que el experto cree que es un error puesto que el verdadero problema es no hacer nada con ese dinero.

La estrategia para duplicar el dinero

Según Pau Antó, una buena forma de duplicar el dinero ahorrado es a través de la compra, reforma y venta de un inmueble. En este caso, con 25.000 euros bastaría para realizar toda esta operación, sacando una rentabilidad de otros 25.000 euros netos.

Además, una de las principales ventajas de esto es que puede repetirse la operación todas las veces que se quiera, generando ingresos crecientes.

Otras formas de ganar dinero sin comprar inmuebles

Por otro lado, el experto detalla otras formas de invertir y ganar dinero sin necesidad de comprar una vivienda. Algunas son: