¿Es mejor apagar el suelo radiante o dejarlo encendido? Cómo usarlo para gastar menos luz y mantener el calor todo el invierno

Con el aumento del coste de la energía, cada vez más familias revisan la forma en que utilizan la calefacción para gastar menos sin renunciar al bienestar. En los hogares con suelo radiante, la duda no es tanto por encender o apagar, sino por encontrar el punto justo de funcionamiento que combine confort y eficiencia.

Un sistema de gran inercia

El suelo radiante se diferencia de otros sistemas de calefacción por su inercia térmica. Calienta lentamente, pero también conserva el calor durante horas una vez alcanzada la temperatura.

Esto significa que los cambios bruscos, como encenderlo y apagarlo con frecuencia, pueden romper su equilibrio natural y hacer que el sistema trabaje más de la cuenta para recuperar el calor perdido.

La temperatura perfecta

Más que pensar en "apagado" o "encendido", los expertos recomiendan centrarse en la regulación de la temperatura. Mantener un nivel moderado y constante, entre 18 y 21 grados, suele ser suficiente para garantizar confort sin derrochar energía.

Salón con suelo de terracota Pixabay

Los termostatos programables o inteligentes ayudan a adaptar el calor según las horas del día o las zonas de la casa, evitando consumos innecesarios.

Cuándo sí puede apagarse

Apagar el suelo radiante tiene sentido en momentos concretos como ausencias prolongadas, vacaciones o cuando no se va a usar la vivienda durante varios días.

En esos casos, puede bajarse la temperatura a un nivel mínimo de mantenimiento para evitar que el sistema se enfríe por completo. En climas templados, reducir unos grados durante la noche también puede resultar eficiente sin comprometer el confort.

Un buen aislamiento, ventanas de doble cristal y un mantenimiento regular del sistema pueden reducir el consumo de forma notable. También conviene aprovechar las horas de sol para mantener la casa templada y no forzar la calefacción más de lo necesario.

Si el suelo radiante funciona con bomba de calor o se combina con energía solar, el ahorro puede ser aún mayor.

A la hora de la verdad, ni apagarlo del todo ni mantenerlo siempre al máximo es la solución ideal. Lo más eficiente es conservar una temperatura estable y moderada, adaptada a las necesidades de cada casa y familia.